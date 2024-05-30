США разрешили бить ВСУ американским оружием по России, но с оговоркой

Украина не сможет наносить удары вглубь России, однако сможет покончить с постоянным воздушным террором Россией Харькова.

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США дали добро на удары своим оружием / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Администрация Байдена тайком разрешила Киеву наносить удары по территории РФ, но с условием, что атаки будут происходить в пределах приграничных регионов России, откуда оккупанты ведут свое наступление и обстреливают материковую Украину, пишет Politico со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

В частности, речь идет о возможности применения американского вооружения по авиации ВКС РФ, которая терроризирует Харьков и другие прифронтовые города авиабомбами.

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При этом ВСУ не смогут применять это вооружение по гражданской инфраструктуре, также Вашингтон категоричен относительно пусков американских дальнобойных ракет вглубь России для поражения военных объектов.

Байден и его советники поменяли мнение после событий на Харьковщине, где Россия, воспользовавшись преимуществом в боеприпасах и количестве войск, смогла вытеснить Силы обороны из ряда приграничных населенных пунктов, которые ранее находились в "серой зоне".

Наступление РФ - Украина просит разрешить ей бить по России

НАТО приближается к отмене ограничения на использования переданного Украине западного вооружения по территории России. Раньше это считалось "красными линиями" Альянса во избежание прямого столкновения с силами страны-агрессора.

Правда, позиция руководства НАТО поменялась. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Некоторые страны-партнеры Украины уже это разрешение дали, например Великобритания (поставляющая крылатые ракеты) и Швеция (поставляющая артиллерию), а другие, в том числе Италия, пока делают осторожные заявления, но такой возможности не исключают.

В настоящее время российские оккупанты продолжают концентрировать силы на севере Харьковской области на направлении главного удара Стрелечье-Липцы и неподалеку от города Волчанск. Враг осуществляет передислокацию дополнительных бригад и полков по другим направлениям боевых действий и напрямую из полигонов.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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