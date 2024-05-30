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Почему последние дни украинцам не выключают свет: Шмыгаль назвал причину

Юлия Закрепа
30 мая 2024, 17:53
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По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, отсутствие ограничений не отменяет необходимость системно экономить электроэнергию.
Почему последние дни украинцам не выключают свет: Шмыгаль назвал причину
Шмыгаль заявил об отключении света / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже несколько дней графики отключений света не применяются. Это стало возможным благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС.

"Состояние украинской энергетики остается в центре нашего внимания. Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются", - сообщил Шмыгаль в своем Telegram.

По словам главы правительства, отсутствие ограничений не отменяет потребность системно экономить электроэнергию. Если в системе снова будет зафиксирован значительный дефицит, Укрэнерго снова введет графики отключений. Шмыгаль также подчеркнул, что Украина еще долго будет преодолевать последствия российских атак на энергосистему.

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"Ежедневно мы интенсивно работаем над восстановлением объектов там, где это возможно. А также над перестройкой энергосистемы, чтобы сделать ее децентрализованной и более устойчивой к атакам врага", - заверил он.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

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