Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

Представитель ГУР подчеркнул, что Россия на регулярной основе совершает преступления на станции.

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Неподалеку от Запорожской АЭС взорвался дрон / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что из-за действий российских захватчиков ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС неуклонно ухудшается.

"Снова и снова россияне возвращаются к попыткам проводить провокации с тем, чтобы обвинять в них Украину. Хотя зафиксировано, что именно Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками. Они располагали там свои войска и технику, что является грубым нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права", - отметил Юсов для NV.

Представитель ГУР подчеркнул, что Россия на регулярной основе совершает преступления на станции. Так, они проводили минирование территории Запорожской АЭС, что подтверждают международные эксперты, и запускали беспилотные ударные летательные аппараты с территории станции.

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"В очередной раз Россия повторяет провокацию на украинском ядерном объекте, для того, чтобы обвинить Украину. Хотя весь мир знает, что именно российские захватчики несут ответственность за то катастрофическое состояние, которое складывается на территории Запорожской атомной станции", - добавил Юсов.

Напомним, что в Энергоатоме сообщили, что из-за ракетной атаки РФ Запорожская АЭС на грани блэкаута. Ситуация на ЗАЭС крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

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