В Харькове отключают свет: Минэнерго срочно обратилось к жителям

В "Харьковоблэнерго" просят жителей Харькова по возможности уменьшить энергопотребление.

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В Харькове отключение света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

В Харькове 6 апреля действуют графики отключения света. Энергетики призывают жителей Харьковщины снизить потребление электроэнергии.

По данным Минэнерго, в Харьковской области действуют почасовые графики отключений света. Из-за ограничений обесточены 300 тысяч абонентов. При этом дефицита электроэнергии в энергосистеме нет.

Харьковоблэнерго просит жителей Харькова по возможности уменьшить энергопотребление. Если света долго не было, то после появления нужно воздержитесь от включения сразу всех электроприборов.

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"Вследствие перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию домов и необоснованных обращений по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Ситуация в Харькове

Напомним, что РФ ударила авиабомбами по Харькову, раздались сильные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, областной центр был атакован управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

В шести областях Украины ввели отключения света. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что компания вынуждена применить временные меры ограничения потребления электроэнергии.

В Офисе Президента объяснили заявление Ермака о наступлении РФ на Харьков. В материале Politico говорилось о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью ударов, пояснила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная.

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