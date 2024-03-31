В городах начались отключения света: в Укрэнерго назвали атакованные объекты

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Целью ударов были высоковольтные подстанции в южном регионе. Об этом сообщает Укрэнерго.
В Одессе и прилегающих районах начались аварийные отключения из-за повреждения оборудования энергетики. Отмечается, что в случае роста потребления количество домов без электроэнергии может увеличиться.
Ограничения также действуют на территории Харьковской области и в Кривом Роге.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что украинским силам ПВО удалось уничтожить 8 беспилотников. Обломки сбитого дрона упали на энергообъект области. Там начался пожар, из-за чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.
"По состоянию на 10:00 без электроснабжения в области находятся 10 тысяч абонентов Одессы и Одесского района. Восстановительные работы продолжаются", - написал Кипер.
По данным Минэнерго, россияне пытались атаковать сразу несколько подстанций Укрэнерго в Одесской области.
"В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Обесточились бытовые потребители в Одессе и области (их частично запитали), а также прекращали генерацию объекты ВИЭ - две биогазовые станции и ветровая электростанция. По состоянию на утро остаются отключенными 10,5 тысячи потребителей. Также НЭК "Укрэнерго" применяются в регионе аварийные отключения", - сообщает Минэнерго.
Во Львовской области во время ракетной атаки аварийно выключилась воздушная линия. Из-за этого был временно обесточен один из населенных пунктов.
В западном регионе россияне вновь атаковали один из газовых объектов. Там погиб один человек, он не был работником предприятия.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Обстрел Украины 31 марта - последние новости по теме
В ночь на 31 марта Россия запустила рой ракет по Украине. Многие ракеты летели на запад Украины, из-за чего Польша подняла самолеты.
Воздушные силы Украины зафиксировали пуски крылатых ракет с Ту-95МС. Мониторинговые каналы сообщали о том, что в воздухе были минимум 3 борта. Ракеты летели в сторону Львова и Ивано-Франковской области.
В Вооруженных силах отметили, что украинскими силами было сбито 9 крылатых ракет и 9 дронов. Всего россияне запустили по Украине 14 ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-9МС и 11 "шахедов".
Позже Наталья Гуменюк рассказала о подлой тактике ударов РФ. Россияне применяют комбинированные атаки. Они запускают дроны, а когда те долетают, бьют ракетами.
В результате вражеской атаки загорелся объект энергетики в Одесской области. Пострадавших там нет.
Также стало известно о том, что РФ атаковала объект критической инфраструктуры во Львовской области. Этот тот объект, который враг пытался уничтожить 24 и 29 марта. В результате удара разрушено административное здание. Уже известно о погибшем человеке, спасатели разбирают завалы.
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