Украина получила как минимум 190 гаубиц M777. К 2023 году благодаря своей точности они стали одним из лучших крупнокалиберных орудий Украины.

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Залпов артиллерии ВСУ сейчас не слышно — идет восстановление после длительного периода дефицита боеприпасов, вызванного большей частью усилиями пророссийского крыла Республиканской партии Соединенных Штатов.

Боеприпасы наконец-то начали вновь поставлять западные союзники ВСУ — и Украина готовит свои большие пушки. Подготавливаются гаубицы М777, которые по преимуществу прибывают из США. Об этом пишет западное издание Forbes.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, производство некоторых деталей для таких гаубиц наладили в Украине. Для восстановления каждой тако единицы используется 40% деталей и запасных частей украинских предприятий.

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Это важно, говорят эксперты, потому что после отправки поврежденного оружия иностранного производства для ремонта в другие страны его возврат затянулся на месяцы. Именно так у украинских бригад возник дефицит немецких танков Leopard 2.

Также есть информация, что без американских боеприпасов, количество выстреливаемых боеприпасов украинской артиллерией сократилось с 10 тысяч до 2 тысяч в день за сутки .Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон все же пообещал вынести на голосование вопрос о новой помощи Украине на апрель 2024 года.

Если это произойдет, правительство США может в срочном порядке отправить в Украину сотни тысяч снарядов (и они могут начать поступать одновременно с по меньшей мере 1 млн снарядов, закупленных для Украины объединением стран Запада под патронатом Чехии). Украина также получила последние несколько сотен тысяч из тех миллионов снарядов, которые Евросоюз обещал в прошлом году.

Все это означает, что Украина вскоре может быть завалена артиллерийскими боеприпасами, подытоживают эксперты.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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Напомним, что Украина может остаться без ракет для ПВО. В отчете ISW говорится, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это позволит оккупантам более агрессивно бомбить украинские города.

Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украиной за счет российских денег. Идея использования доходов от арестованных российских денежных средств в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств стран ЕС. Но все же для отдельных государств этот вопрос является крайне острым.

Эксперты считают, что нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м. Украина может не выдержать давления армии РФ, несмотря на всю мотивацию своих защитников. Все из-за дефицита боеприпасов, считает немецкое издание Der Spiegel.

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