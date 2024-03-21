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Саммит ЕС не согласует покупку оружия Украины за счет российских денег - Reuters

Дмитрий Видоменко
21 марта 2024, 09:38
Использование доходов от арестованных российских денег в пользу Украины пользуется поддержкой среди правительств стран ЕС - но отнюдь не среди всех.
ЕС, Украина
Помощь Украине от ЕС - в Брюсселе сразу не согласуют покупку оружия / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Лидеры Европейского союза обсудят в четверг, 21 марта план по использованию десятков миллиардов евро прибыли от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины, однако вряд ли очень быстро примут окончательное решение по этому вопросу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Идея использования доходов от арестованных российских денежных средств в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств стран ЕС. Но все же для отдельных государств этот вопрос является крайне острым.

Большое внимание на саммите будет приковано к реакции пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает куда более тесные связи со страной-агрессором РФ, чем другие лидеры Евросоюза, и выступает против отправки оружия в Украину.

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Данное предложение также вызывает вопросы у нейтральных/внеблоковых стран ‒ Мальты, Австрии и Ирландии.

Поэтому на саммите не ожидается принятия окончательного решения, но лидеры укажут, как ЕС должен действовать с этим предложением, отмечает в Reuters.

Что за организация Евросоюз?

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

Миллион боеприпасов для Украины

В марте прошлого года премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сообщила, что в Евросоюзе согласовали инициативу, согласно которой Украине должны передать миллион боеприпасов.

"Рада, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня согласовали инициативу. Это поможет нарастить производство европейского оборонно-промышленного комплекса и повысить нашу безопасность", - сказала глава эстонского правительства.

Позже в Евросоюзе пообещали, что передадут Киеву миллион боеприпасов до марта 2024 года.

В январе текущего года в ЕС сказали, что миллион боеприпасов Укране могут передать к весне. Как уточнили в блоке, у европейской военной промышленности "уже есть производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов".

В Financial Times сделали прогноз о производстве снарядов для Украины – в статье сказано, что оборонным компаниям понадобится 2 года, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами на нужном уровне. Западные страны наполняют свои арсеналы и усиливают помощь Киеву.

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