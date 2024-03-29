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РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине: в ВСУ назвали детали

Юрий Берендий
29 марта 2024, 16:29
В Воздушных силах отметили, что россияне начали подифицировать советские авиабомбы переделывая их фактивно делают из них полноценные ракеты.
РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине: в ВСУ назвали детали
В ВСУ рассказали о новых авиабомбах РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты для атак по территории Украины начали применять модифицированные устаревшие авиабомбы, которые остались еще со времен Советского Союза. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время телемарафона, комментируя недавний удар по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30.

По его словам, эти авиабомбы имеют большую мощность, чем ракеты.

"Например, для уничтожения моста иногда ракеты недостаточно, а бомба может нести в себе значительно больше заряда, она более мощная. Это фугасная авиационная бомба массой в 250 килограммов. К ней были приделаны определенные средства управления, которые ее сделали в определенном смысле ракетой. Там была целая система для того, чтобы эта бомба могла преодолеть больший маршрут, чем обычная. Конечно, они испытывают и такие пути ведения войны", - отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

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При этом Евлаш указал, что Вооруженные силы могут противостоять управляемым авиабомбам РФ, однако главной целью остаются именно самолеты, которые выпускают - Су-34 и Су-35. По его словам, западные истребители F-16 станут серьезным средством противодействия вражеской авиации.

Он также отметил, что россияне ранее уже применяли авиабобы подобного типа в районе Мирнограда в Донецкой области. Российским оккупантам удалось наносить удары настолько далеко от линии фронта путем использования определенного типа двигателя

"Если ее вес (ракеты - ред.) будет увеличиваться до 500 или 1500 кг, то, конечно, что так далеко забросить ее самолет не сможет", - резюмировал Евлаш.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Удары по территории Украины - что известно о новых авиабомбах РФ

27 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины с применением ракет и авиабомб. В частности, РФ дважды нанесла удар по Харькову с использованием авиабомб УМПБ Д-30.

По данным председателя ОВА Олега Синегубова, по состоянию на вечер того же дня, 16 человек, среди которых 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, получили ранения в результате авиаудара РФ по Харькову. Он подтвердил, что Россия использовала модифицированные боеприпасы УМПБ Д-30 для удара по городу.

Российские оккупанты начали использовать бомбы УМПБ Д-30СН для ударов по прифронтовым городам Украины. Вероятно, это новый тип боеприпаса. Аналитики отмечают, что ранее оккупанты обычно использовали бомбы с УМПК для атак на передовые позиции ВСУ из-за их большой дальности - 70 километров.

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