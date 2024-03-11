Не С-300: эксперты раскрыли особенности новых бомб РФ УМПБ Д-30СН

Использование этих бомб может оказаться более массовым, а не единичным, считают аналитики.

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РФ производит новое оружие несмотря на западные санкции / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express, скриншот видео

Российские оккупанты начали применять по украинским прифронтовым городам бомбы УМПБ Д-30СН. Вероятно, это новосозданный боеприпас. Ранее специалисты их перепутали с С-300, говорится в публикации Defense Express.

Аналитики отмечают, что оккупанты уже применяли бомбы с УМПК в основном для поражения передовых позиций ВСУ из-за 70-километровой дальности их сброса.

По мнению экспертов, авиаудар с применением этих бомб по гражданским населенным пунктам может указывать на то, что сбрасывали их с помощью наземной пусковой. В роли последней в РФ декларируется модернизация РСЗО "Смерч" - "Торнадо-С".

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Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Таким образом, отмечают аналитики, использование УМПБ Д-30СН может оказаться массовым, а не единичным, как это обычно происходит с любым новым видом вооружения.

"В то же время, в отличие от УМПК, похоже, что УМПБ Д-30СН, который расшифровывается как "Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас", является новосозданным боеприпасом, а не комплектом под обычные бомбы", - говорится в публикации.

Россия применяет новое вооружение

Как писал CNN, Россия начала использовать на фронте мощную фугасную авиабомбу FAB-1500. Она весит 1,5-тонны, а почти половина ее состоит из фугасов и наводится на цель с помощью системы наведения и выдвижных крыльев.

Отмечается, что Россия превратила основное оружие советских времен в бомбу, которая может создать кратер шириной пятнадцать метров. Авиабомбу доставляют истребители с расстояния примерно 60-70 километров, вне зоны действия многих украинских ПВО.

Также Главред писал, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69. Предварительно, ракеты выпускали с Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других типов.

Еще ранее сообщалось, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, скорее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон" . Для запуска "Циркона", вероятно, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", ведь носители этой ракеты - фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск" - находятся далеко за дальностью ее пуска по Украине.

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