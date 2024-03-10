Наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город - генерал

Российские оккупанты пытаются захватить Угледар. РФ выводит войска с Купянского направления.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-rf-vydyhaetsya-vrag-perebrasyvaet-rezervy-pod-bolshoy-gorod-general-10548875.html Ссылка скопирована

Наступательный потенциал РФ выдыхается / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Наступление российских оккупантов выдыхается. Оккупантам не хватает сил, чтобы двигаться вперед. В то же время они пытаются захватить еще один город и стягивают туда резервы. Об этом в эфире FREEДОМ сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Украинские военные смогли остановить наступательный прорыв РФ. Бойцы ВСУ выстраивают оборонительные рубежи.

"Появились рубежи и они продолжают оборудоваться дальше, появились определенные резервы. На Авдеевском направлении появились танки Abrams. Также наблюдается увеличение количества боеприпасов на самых тяжелых направлениях, в том числе и Авдеевском. И поэтому вот появляется такая перспектива по стабилизации ситуации", — сказал Романенко. видео дня

Он добавил, что россияне перебрасывают войска с Купянского направления и отправляют их под Угледар. На этом направлении в попытках захватить город россияне потеряли много личного состава и техники.

"Это тоже признаки того, что их наступательный порыв на отдельных направлениях уже угасает. И нам, конечно, прежде всего нужны средства поражения и резервы, прежде всего человеческие резервы", — добавил эксперт.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.