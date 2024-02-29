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Позиции переходят из рук в руки: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

Юрий Берендий
29 февраля 2024, 16:30
Боец ВСУ отмечает, что россияне проводят наступательные операции с целью прорыва линии обороны украинских войск в сторону Угледара.
Позиции переходят из рук в руки: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой
Боец ВСУ рассказал о ситуации в районе Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

После вывод украинских военных из Авдеевки россияне пытаются перехватить инициативу на этом направлении фронта. Сейчас продолжаются тяжелые бои. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо"сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Россияне рассчитывали на то, что мы выходя из города будем отступать хаотично, что будут проблемы, что будет потеряна связь между подразделениями на местах. Оккупанты пытались прорвать линию обороны в сторону Угледара. Сейчас продолжаются очень серьезные бои. Позиции на этом направлении до полной стабилизации так и будут переходить из рук в руки", - отметил Тимочко.

Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Он добавил, что на определенном тактическом уровне мы можем достигать успехов, однако российская армия также может иметь временные победы, пока не потеряет возможность инерционного движения.

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"А мы со своей стороны, когда уже будет стабилизирована работа на этом направлении, когда будет определена задача, будет понятно сколько еще нужно резервов, дополнительных сил и средств, чтобы выровнять эту ситуацию потому, что Авдеевское направление стоит держать на уровне с Бахмутским", - подчеркнул Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Война России против Украины - последние новости

В четверг, 29 февраля, в оккупированном Крыму произошла серия взрывов. Местные паблики сообщали о деятельности российской противовоздушной обороны.

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