'Оборона Киева может не выдержать': чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg

Стратегия Украины заключается в том, чтобы стараться максимально удержать линию фронта до второй половины 2024 года, когда она может получить истребители F-16.

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Россия может наступать вглубь Украины / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киев не смогут увеличить поставки боеприпасов.

В издании Bloomberg со ссылкой на слова лица, знакомого с анализом украинских чиновников сообщают, что в Киеве оценки ситуации на поле боя становятся все мрачнее, поскольку силы обороны Украины пытаются сдерживать атаки оккупантов, одновременно распределяя количество снарядов, которые могут выпустить.

Существуют риски, что оборона Киева может не выдержать

"Пессимизм среди Украины и ее союзников усиливался в течение нескольких недель, поскольку они видели, как российские силы перехватили инициативу на линии фронта, а жизненно важная помощь от США была задержана в Конгрессе. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать", - говорится в публикации.

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По словам неназванного европейского чиновника, эти потери должны стать тревожным звоночком для союзников Украины.

"Украина может начать проигрывать войну в этом году", - оценил Майкл Кофман, специалист по России и Украине Фонда Карнеги в подкасте War on the Rocks.

Путин не передумал захватывать Киев и Одессу

По оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу. Об этом изданию сказал человек, пожелавший остаться анонимным.

Если бы российские войска достигли Одессы, то смогли бы перекрыть ключевые пути экспорта украинского зерна через Черное море и открыть путь в Молдову, где сепаратисты Приднестровья накануне обратились к РФ за политической поддержкой.

Приближенное к украинскому руководству лицо рассказала, что в зависимости от результатов нынешней кампании на фронте, Россия решит, продолжать медленное, стремительное продвижение, или накапливать ресурсы для большего удара, чтобы прорвать украинские линии этим летом.

Издание процитировало президента Украины Владимира Зеленского, который 25 февраля заявил, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя. Он также предупредил, что РФ планирует новое наступление весной или в начале лета.

Способна ли Россия осуществить крупное наступление

В статье отмечается, что крупное наступление будет вызовом для Кремля после двух лет войны, которая истощила его силы. Российские усилия захватить Киев, Харьков и двинуться на Одессу в первые недели войны провалились.

Несмотря на дефицит, который есть у Украины, России понадобится гораздо больше солдат, тяжелых танков и транспортных средств, чтобы начать наступление. Об этом 17 февраля заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, пока Москва не смогла достаточно быстро нарастить производство в этих отраслях.

Бауэр сказал, что Путин "имеет больше артиллерии, у него есть возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не достиг полного успеха с точки зрения увеличения, например, количества танков и бронетехники".

Адмирал также указал на недавние сообщения Украины о том, что, несмотря на потерю Авдеевки, оккупанты гибли с высокой скоростью: семь вражеских бойцов на каждого украинского военного.

"Соотношение один к семи означает, что ему понадобится много сил, чтобы одержать победу над украинцами", - оценил Бауэр.

В материале отмечается, что стратегия Украины заключается в том, чтобы стараться максимально удержать линию фронта до второй половины 2024 года, когда она может получить истребители F-16 и должна нарастить производство западных боеприпасов. Это позволит Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление 2025 года.

Напомним, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко назвал условия, при которых Россия снова сможет наступать на Киев да сколько ей нужно людей и техники для этого. Угроза для Киева будет сохраняться до последнего дня войны.

Европейский парламент проголосовал за оказание помощи Киеву €50 млрд. Как сообщается, средства ЕС будут направлены на поддержание жизнедеятельности, восстановление украинского государства и на проведение реформ на пути к членству в Европейском Союзе.

Издание Bloomberg Bloomberg-американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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