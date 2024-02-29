УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Оборона Киева может не выдержать": чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg

Юлия Закрепа
29 февраля 2024, 15:32
Стратегия Украины заключается в том, чтобы стараться максимально удержать линию фронта до второй половины 2024 года, когда она может получить истребители F-16.
'Оборона Киева может не выдержать': чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg
Россия может наступать вглубь Украины / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киев не смогут увеличить поставки боеприпасов.

В издании Bloomberg со ссылкой на слова лица, знакомого с анализом украинских чиновников сообщают, что в Киеве оценки ситуации на поле боя становятся все мрачнее, поскольку силы обороны Украины пытаются сдерживать атаки оккупантов, одновременно распределяя количество снарядов, которые могут выпустить.

Существуют риски, что оборона Киева может не выдержать

"Пессимизм среди Украины и ее союзников усиливался в течение нескольких недель, поскольку они видели, как российские силы перехватили инициативу на линии фронта, а жизненно важная помощь от США была задержана в Конгрессе. Падение Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать", - говорится в публикации.

видео дня

По словам неназванного европейского чиновника, эти потери должны стать тревожным звоночком для союзников Украины.

"Украина может начать проигрывать войну в этом году", - оценил Майкл Кофман, специалист по России и Украине Фонда Карнеги в подкасте War on the Rocks.

Путин не передумал захватывать Киев и Одессу

По оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу. Об этом изданию сказал человек, пожелавший остаться анонимным.

Если бы российские войска достигли Одессы, то смогли бы перекрыть ключевые пути экспорта украинского зерна через Черное море и открыть путь в Молдову, где сепаратисты Приднестровья накануне обратились к РФ за политической поддержкой.

Приближенное к украинскому руководству лицо рассказала, что в зависимости от результатов нынешней кампании на фронте, Россия решит, продолжать медленное, стремительное продвижение, или накапливать ресурсы для большего удара, чтобы прорвать украинские линии этим летом.

Издание процитировало президента Украины Владимира Зеленского, который 25 февраля заявил, что нехватка боеприпасов влияет на ситуацию на поле боя. Он также предупредил, что РФ планирует новое наступление весной или в начале лета.

Способна ли Россия осуществить крупное наступление

В статье отмечается, что крупное наступление будет вызовом для Кремля после двух лет войны, которая истощила его силы. Российские усилия захватить Киев, Харьков и двинуться на Одессу в первые недели войны провалились.

Несмотря на дефицит, который есть у Украины, России понадобится гораздо больше солдат, тяжелых танков и транспортных средств, чтобы начать наступление. Об этом 17 февраля заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, пока Москва не смогла достаточно быстро нарастить производство в этих отраслях.

Бауэр сказал, что Путин "имеет больше артиллерии, у него есть возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не достиг полного успеха с точки зрения увеличения, например, количества танков и бронетехники".

Адмирал также указал на недавние сообщения Украины о том, что, несмотря на потерю Авдеевки, оккупанты гибли с высокой скоростью: семь вражеских бойцов на каждого украинского военного.

"Соотношение один к семи означает, что ему понадобится много сил, чтобы одержать победу над украинцами", - оценил Бауэр.

В материале отмечается, что стратегия Украины заключается в том, чтобы стараться максимально удержать линию фронта до второй половины 2024 года, когда она может получить истребители F-16 и должна нарастить производство западных боеприпасов. Это позволит Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление 2025 года.

Напомним, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко назвал условия, при которых Россия снова сможет наступать на Киев да сколько ей нужно людей и техники для этого. Угроза для Киева будет сохраняться до последнего дня войны.

Европейский парламент проголосовал за оказание помощи Киеву €50 млрд. Как сообщается, средства ЕС будут направлены на поддержание жизнедеятельности, восстановление украинского государства и на проведение реформ на пути к членству в Европейском Союзе.

Издание Bloomberg

Bloomberg-американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине ВСУ новости Украины
Реклама

Главное за день

Фамилии известны: РФ хочет привлечь к операции "Майдан-3" десятки людей - ГУР

Фамилии известны: РФ хочет привлечь к операции "Майдан-3" десятки людей - ГУР

15:35 Украина
"Оборона Киева может не выдержать": чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg

"Оборона Киева может не выдержать": чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg

15:32 Украина
ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях - Сырский

ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях - Сырский

14:19 Украина
Все главные новости

Популярное

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни 16199

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

Карма в деле: Звездный десант Кремля попал под обстрел 11305

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

Обращение Приднестровья о защите от Молдовы: появилась первая реакция России 10560

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили 6630

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

Последние новости

16:51

"Самая тупая вещь": Такер Карлсон высмеял Путина за тезис про "Украину и нацистов"

16:44

Еще не Верка, но уже звезда: Андрей Данилко показал себя в детстве

16:32

"Анонсы" Путина нужно воспринимать серьезно: Туск призвал Европу срочно вооружиться

16:30

Позиции переходят из рук в руки: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

15:53

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку дронов

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
15:43

"Чтобы Украина выиграла": одна из стран поддержала идею про отправку войск в Украину

15:40

"Какая красивая Елена": Зеленская покорила образом на встрече с королевойФото

15:37

Чем нужно умыться 1 марта, чтобы все были здоровыми: запреты дня

15:35

Фамилии известны: РФ хочет привлечь к операции "Майдан-3" десятки людей - ГУР

Реклама
15:33

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит на публику после операции

15:32

"Оборона Киева может не выдержать": чиновники обеспокоены наступлением РФ - Bloomberg

15:16

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление сразу два внедорожника

15:11

Какую рыбу можно и нельзя ловить весной: четкое объяснение

15:11

Он для меня не существует: экс-футболист Динамо Алиев жестко высказался про МилевскогоВидео

14:59

"Как пытка": мама не выносит смех любимых детей из-за редкого заболевания

14:24

Денис Казанский. Китай добивает Россию - "патриоты" в паникеВидеоблоги

14:19

ВСУ планируют отбить утраченные позиции на нескольких направлениях - Сырский

14:01

"Уже идут бои в черте села": РФ захватывает два населенных пунка на Донбассе

13:56

"Сбиваются довольно далеко": в ВСУ раскрыли детали успешного сбивания самолетов РФ

13:55

Константин Меладзе нарушил молчание и нежно обратился к дочери

Реклама
13:53

Минобороны через суд взимает средства с оборонных предприятий Пашинского за невыполненные контракты – расследование

13:49

Почему нельзя держать ноутбук на коленях: мало кто знает об этом

13:48

Россияне продвинулись на 6 километров после захвата Авдеевки - разведка Британии

13:38

Морозы -8 и мокрый снег: синоптик рассказал, какой будет погода в марте

13:18

Слава Демин пожаловался на неудачу в отношениях

13:16

Ограничения на переводы между картами: какие лимиты у ПриватБанка и "Моно"

12:59

"Перебрасывают основные силы": в ВСУ назвали 2 цели РФ на Купянском направлении

12:59

Мощный удар по скоплению россиян в Оленовке: в ГУР раскрыли детали спецоперации

12:42

Милла Йовович показала пикантное сэлфи из супружеской постели

12:41

Если пошлете войска в Украину: Путин пригрозил ударом "ядеркой" и ракетами по Западу

12:33

Церковный праздник 1 марта: что нельзя делать на Явдоху

12:31

Найти кота в траве за 9 секунд смогут лишь единицы: оптическая иллюзия высокой сложности

12:26

Очень скучаю за ней: Макс Чмерковский поделился семейной драмой

12:25

Китайский гороскоп на 1 марта: Быку - романтика, Козе - компромисс с партнером

12:05

Не выдержал: звезда "Сватов" покинул Россию

12:01

Россия навсегда потеряет Черноморский флот: эксперт раскрыл сценарийВидео

12:00

ВСУ отрезают путь через Крым: Бадрак объяснил, что означает потеря БДК Цезарь КуниковВидео

11:57

"Стратегические силы в полной готовности": Путин пугает мир ядерной войной

11:41

За одно утро ВСУ сбили три истребителя: еще два Су-34 отправились в "вечный полет"

11:34

Может ли загореться пергамент в духовке: 3 правила, которые должен знать каждый

Реклама
11:33

"Не мы начали эту войну": Путин сделал циничное заявление про Украину

11:32

Россия готовит наступление еще на одном направлении: эксперт оценил угрозу

11:32

С первым днем весны - красивые картинки и поздравления

11:24

Сложил в чемодан и хотел спалить: муж хладнокровно убил звезду балета

11:11

У 53-летней Наоми Кэмпбелл роман с 37-летним миллионером из ОАЭ - СМИВидео

11:06

В Украине в 14 регионах выплачивают денежную помощь: кто имеет на нее право

10:44

"Серьезная проблема": россияне знали о планах контрнаступления ВСУ - Буданов

10:35

Гороскоп Таро на март 2024: Козерогам - плохая новость, Водолеям - препятствия, Рыбам - успехВидео

10:06

План прощания с Чарльзом: дворец начал подготовку

10:00

Сумская растрогала Сеть обращением к покойной матери в годовщину ее смерти

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять