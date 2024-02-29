Прорыв РФ вглубь Украины: генерал Ходжес назвал новые угрозы на войне

Российская армия сейчас находится "в хрупком и слабом состоянии", что любые серьезные продвижения ее войск невозможны.

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Генерал США рассказал об угрозах в Украине / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, УНИАН

Генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес отметил, хоть Россия празднует взятие Авдеевки Донецкой области, "будто это Сталинград", но страна-агрессорка находится сейчас в хрупком положении.

По его словам, "успех" в Авдеевке стоит РФ больших потерь. Впрочем, Москва в дальнейшем истощает свою экономику и армию ради незначительных успехов на фронте. Впрочем, российская армия сейчас находится" в хрупком и слабом состоянии", что любые серьезные продвижения ее войск невозможны, передает "NV".

"Возможно, через несколько месяцев они (россияне - ред.) смогут наступать мощнее в каком-то из направлений. Но я просто не вижу, что они способны нынче на большой прорыв на большое расстояние. Я говорю о так называемом оперативном маневре. У них есть лишь способность продолжать тотальное истощение собственных сил ради ограниченных результатов. Я предвижу, что они в дальнейшем будут пытаться это делать", - подчеркнул американский генерал. видео дня

Ходжес подчеркнул, что искал доказательства наличия у захватчиков крупных бронетанковых соединений, которые можно было подтянуть на фронт сейчас. Впрочем, не находил. Он также призывает не доверять "ни одной из цифр, показывающих мощь российской армии".

"Знаете, во времена Советского Союза я был лейтенантом в Западной Германии, мы все время волновались. Мы всегда слышали о больших оперативных маневренных группах Красной Армии, которые смогут прорваться и пройти 50-100 км, чтобы нанести удар по целям в нашем тылу. Сейчас я не вижу никаких доказательств этого. Вот банально не вижу. Разве вдруг есть много техники, которую они скрыли и которая находится в хорошем состоянии? Но это маловероятно. Ведь, чтобы использовать эту технику, нужно постоянно где - то тренироваться на ней", - рассказал Ходжес.

Напомним, что бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет. По его словам, мирные переговоры не интересны стране-агрессору, поскольку у Путина есть глобальные цели. Речь идет не только о полном уничтожении Украины, но и о крахе НАТО.

Бен Ходжес сказал, что должен сделать Запад, чтобы в 2024 году Украина одержала победу. Украина могла одержать победу над агрессором Россией еще в прошлом году, однако Запад не принял нужных решений, сказал американский генерал Бен Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес-отставной офицер армии США, занимавший пост командующего армией США в Европе. В настоящее время он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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