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4 миллиарда долларов помощи: в США нашли источник финансирования для Украины

Юрий Берендий
28 февраля 2024, 20:19
В Пентагоне отметили, что продолжают искать пути для обеспечения поддержки Украины в войне против России
4 миллиарда долларов помощи: в США нашли источник финансирования для Украины
Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине 4 млрд долларов помощи / Коллаж Главред, фото: офис президента, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника финансирования военной помощи для поддержки усилий Украины в противостоянии против России, даже без гарантий восстановления этих средств Конгрессом. Об этом сообщает CNN.

Журналисты указывают, что Министерство обороны все еще имеет около 4 миллиардов долларов из президентских фондов, которые могут быть использованы для помощи Украине, что позволяет Пентагону использовать свои собственные ресурсы для поставки военной техники в Киев.

"Но ранее Пентагон неохотно тратил эти оставшиеся деньги, без гарантий, что Конгресс возместит их через запрос администрации на дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, потому что использование запасов Министерства обороны без плана пополнения этих запасов может повлиять на боеготовность армии США", - отмечают в материале.

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Однако, отмечается, что в условиях растущей потребности Украины в военной помощи США, а также отказа республиканцев в Палате представителей проводить голосование о дополнительном финансировании, чиновники оборонного ведомства могут рассматривать использование внутренних финансовых резервов для направления как минимум части из 4 миллиардов долларов на помощь Украине в борьбе с Россией.

"Никаких решений еще не принято, подчеркнули чиновники. Но разговоры об этом варианте и другие потенциальные планы "Б" становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более сложной, отметили чиновники", - отметили авторы статьи.

Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил: "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный бюджет, чтобы поддержать Украину в трудное для нее время и пополнить наши запасы".

Чиновники заявили, что министерство может потратить часть из этих 4 миллиардов долларов, даже если не найдет денег внутри страны, которые можно было бы использовать для их пополнения. Но для Пентагона не будет беспрецедентным найти дополнительные, неожиданные источники финансирования.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер в ответ на вопрос об использовании этих средств для помощи Украине отметил, что в США будут искать пути для поддержки Украины.

"Мы будем продолжать искать пути, как мы можем поддержать Украину в ее борьбе за свободу и сохранение суверенитета", - сказал Райдер.

Представитель оборонного ведомства сообщил CNN, что следующий пакет помощи для Украины, если он будет предоставлен, "обязательно будет включать критически важные боеприпасы". Также, по его словам, ведутся дискуссии о том, как и где разместить военную технику, чтобы ее можно было как можно быстрее отправить в Украину после того, как будут найдены дополнительные источники финансирования.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, что предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, республиканцы в Палате представителей отказываются рассматривать данный законопроект объясняя это обострением ситуации на границе с Мексикой.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, в случае отсутствия помощи от США, Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут бороться. Все будет зависеть от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский описал возможные шаги Украины в случае, если США не одобрят помощь. Он указал, что тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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