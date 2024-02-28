Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

По результатам переговоров Украины и Польши по деблокаде границы, стороны смогли поладить и будут вместе работать над контруктивным решением.

https://glavred.info/politics/ukraina-i-polsha-proveli-peregovory-po-deblokade-granicy-chto-reshili-10545935.html Ссылка скопирована

Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Денис Шмыгаль

Сегодня, 28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры о разблокировании границы. Торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook поделился информацией о последнем раунде переговоров с Польшей по разблокированию границы.

Он отметил, что встречи с министром развития и технологий Польши Кшиштофом гетманом и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским длилась 4 часа.

"Мы смогли объясниться и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно", - отметил Качка. видео дня

Он добавил, что предложения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по деблокаде границы являются ключевыми для развития взаимопонимания. Кроме того, Тарас Качка отметил, что на протяжении всей длительности переговоров, ни одна из сторон не упоминала об опции полного закрытия границ.

Он отметил, что остановка торговли, которая в годовом объеме составляет 11,7 миллиардов долларов, даже на один день, является чрезвычайно болезненной. Это еще не считая транзита.

"Пока без деталей, но конструктивное решение возможно. Поэтому всех поощряю полностью и внимательно прочитать заявление Дональда Туска-со всеми элементами риторики и пунктуации. Заголовки новостей могут вводить в заблуждение. В эту минуту как никогда - будем сохранять спокойствие и упорно работаем", - отметил Качка.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой страйкари называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". На протяжении всего времени "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастными к акциям протеста.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительства Украины и Польши ведут переговоры о полном прекращении торговли товарами через границу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Украина предлагает Польше "План взаимопонимания" для деблокады польско-украинской границы. Правительство Украины разработало пять шагов, которые направлены на решение этого вопроса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Посол Украины Василий Зварыч призвал польские власти и полицию наказать виновных в масштабном повреждении украинского зерна, которое произошло в Польше.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.