Это недопустимо: власти Польши накажут тех, кто высыпал украинское зерно

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сделал заявление о тех, кто рассыпал украинское зерно во время блокады границы. Реакцию на происшествие он высказал в эфире Польского радио.
По словам министра, Варшава признает, что такие действия фермеров недопустимы, а те, кто их совершил - "преступники".
Также он добавил, что полиция реагирует на подобные действия и обязательно найдет и задержит виновных.
Помимо прочего, политик дал обещание, что правительство премьер-министра Дональда Туска предпримет действия для того, чтобы не допускать такой "анархизации общества".
"То, что произошло в нескольких местах, то есть высыпание зерна из транспорта, является недопустимым,- подчеркнул Марцин Кервинский.
К тому же, он акцентировал внимание на том, что грузы с военными и гуманитарными поставками не имеют проблем на границе. Политик заявил, что они имеют "нормальный проход".
Почему польские фермеры блокируют границу?
20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
В течение всего времени "пограничных" стычек произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.
Ситуация на границе с Польшей
Как сообщал Главред, в Польше неизвестные высыпали на землю украинское зерно. Они открыли три зерновоза с рапсом на станции "Дорогуск", которые направлялись из Украины в Германию. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Также, Украина предлагает Польше "План взаимопонимания" для деблокады границы. Украинское правительство разработало пять шагов, которые должны решить этот вопрос. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
К тому же, протесты польских фермеров против транспортировки украинского зерна в ЕС набирают обороты. В начале марта ожидается блокада польских пограничных пунктов с Литвой и Германией, сообщает RLT.
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