Поляки задержали Ткача на границе: снимал сюжет о торговле Польши с РФ

Отснятый материал польские правоохранители частично удалили.

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Журналисты общаются с адвокатами / коллаж Главреда. Фото: Украинская правда

Журналиста Михаила Ткача, который, в частности, занимается политическими расследованиями, задержали на польско-белорусской границе. Ткач снимал материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью.

"У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать. Далее нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас, выбросили наши вещи на капот, забрали все карты памяти с камер, забрали все телефоны, документы", - цитирует"УП"Ткача.

По словам журналиста, представители польской спецслужбы "перепугались", когда услышали, что съемочная команда работает над сюжетом о торговле Польши с Россией и Беларусью.

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"Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские власть имущие, украинское правительство. Расспрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой", - отметил Ткач.

В итоге журналиста и оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов, и только потом отпустили после разрешения "сверху", утверждают коллеги Ткача.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой страйкари называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". На протяжении всего времени "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастными к акциям протеста.

По их словам, в польской комендатуре украинских журналистов допрашивали не только полицейские, но и представители спецслужбы.

"После того, как журналистам вернули карты памяти, стало известно, что некоторые отснятые материалы были удалены. Также во время обыска полицейские повредили подзарядку для аккумуляторов и общались исключительно на польском языке. В самой комендатуре представители спецслужбы разговаривали с украинцами на английском", - говорится в публикации УП.

Кроме того, украинцев якобы расспрашивали, будут ли они рассказывать публично, что их задерживали.

Сейчас журналисты УП общаются с адвокатами.

Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

Польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

А в воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. Тогда как 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

25 февраля произошел уже четвертый акт вандализма - неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна. Это произошло в ночь на 25 февраля на польской железнодорожной станции Котомеж. Украинскую агропродукцию высыпали из 8 полувагонов. Этот груз направлялся в порт Гданьска, откуда должен был выплыть в другие страны мира.

В начале марта ожидается блокада польских пограничных пунктов уже с Литвой и Германией. Утверждается, что фермеры "будут останавливать и физически проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельхозпродукцию".

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