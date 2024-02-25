160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов: что происходит в Польше

В Польше прямо на железнодорожной станции состоялся уже четвертый акт вандализма - неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Это произошло в ночь на 25 февраля на польской железнодорожной станции Котомеж. Украинскую агропродукцию высыпали из 8 полувагонов. Этот груз направлялся в порт Гданьска, откуда должен был выплыть в другие страны мира.
"Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности", - заявил Кубрак.видео дня
Смотрите видео о высыпанном украинском зерне в Польше:
Блокада границы
Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения блокады.
Также 22 февраля премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Зеленского встретиться на границе. Он отметил, что встреча состоится 28 марта и в Варшаве, поскольку, по его словам, на границе встреча будет иметь лишь символический характер.
В то же время он отметил, что внес пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры. Так "улучшится транспортировка военной и гуманитарной помощи в Украину".
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