160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов: что происходит в Польше

В Польше зафиксировали уже четвертый акт вандализма, который неизвестные совершили для уничтожения украинского зерна.

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В Польше из вагонов высыпали 160 тонн украинского зерна / Коллаж: Главред, фото: Мининфраструктуры, скриншот с видео

В Польше прямо на железнодорожной станции состоялся уже четвертый акт вандализма - неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Это произошло в ночь на 25 февраля на польской железнодорожной станции Котомеж. Украинскую агропродукцию высыпали из 8 полувагонов. Этот груз направлялся в порт Гданьска, откуда должен был выплыть в другие страны мира.

"Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности", - заявил Кубрак. видео дня

Смотрите видео о высыпанном украинском зерне в Польше:

В Польше из вагонов высыпали 160 тонн украинского зерна / фото: скриншот

Блокада границы

Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения блокады.

Также 22 февраля премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Зеленского встретиться на границе. Он отметил, что встреча состоится 28 марта и в Варшаве, поскольку, по его словам, на границе встреча будет иметь лишь символический характер.

В то же время он отметил, что внес пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры. Так "улучшится транспортировка военной и гуманитарной помощи в Украину".

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