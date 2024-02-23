'Идем на болезненные компромиссы': Украина предложила Польше план деблокады границы

Правительство Украины разработало "План взаимопонимания" из пяти шагов, который нацелен на деблокаду границы с Польшей.

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Украина предлагает Польше план из 5 шагов для деблокады границы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/Denys_Smyhal

Украина предлагает Польше "План взаимопонимания" для деблокады границы. Украинское правительство разработало пять шагов, которые должны решить этот вопрос. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Представили "План взаимопонимания" для деблокады границы. Это справедливый подход, который выгоден Польше. Украина идет на определенные болезненные для нас компромиссы. Но мы хотим быть партнерами для ЕС, для всех наших западных соседей. Мы открыты к конструктивному диалогу", - отметил Шмыгаль.

Первый шаг

По его словам, Украина соглашается с ограничениями, предложенными Европейской комиссией, по аграрному экспорту в Евросоюз.

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Речь идет, в частности, об ограничениях на мясо птицы, яйца, сахар. Украина соглашается с предложением экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем были в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будет экспортировать больше, то возвращаются ограничения.

Также Украина готова продолжить механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса. Без разрешения Польши эти товары не попадут на польский рынок.

Второй шаг

Шмыгаль подчеркнул, что Украхина предлагает провести Еврокомиссии неотложный скрининг кластеров аграрной политики и транспорта для устранения манипуляций относительно качества украинской продукции. Также страна выступает за полную либерализацию торговли с ЕС.

"Вопрос торговли Украины и ЕС будет решаться именно с ЕС, а не на уровне отдельных стран", - подчеркнул премьер.

Третий шаг

Также Шмыгаль предлагает совместное обращение к Европейской комиссии вместе с Польшей, чтобы призвать прекратить российский аграрный экспорт в ЕС. По его словам, Россия продала в Европу агропродукции и продуктов питания на 2,5 млрд евро за 11 месяцев прошлого года.

"Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это надо остановить! Украина и Польша точно могут заместить эту продукцию", - написал он.

Украина также обращается к Еврокомиссии с предложением рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт из третьих стран в ЕС. Кроме этого, страна предлагает запустить совместный контроль на границе Украины со странами ЕС и расширить пилотный проект по обмену таможенной информацией.

Четвертый шаг

В украинском плане деблокады границы предлагается создать "Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия", который оперативно будет решать недоразумения в сфере аграрной политики и торговли.

"К работе этого штаба также присоединим украинские и польские аграрные ассоциации. Мы должны работать круглосуточно, чтобы оперативно решать все недоразумения", - добавил глава правительства.

Пятый шаг

По словам Шмыгаля, блокада границы со стороны Польши уже давно вышла за пределы блокады зерна. Сейчас эта блокада угрожает национальной безопасности Украины.

"Мы благодарны польскому правительству за четкую позицию по пропуску через границу боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств. Считаем, что такой подход должен быть распространен на критически необходимое Украине топливо", - отметил премьер-министр.

Правительство Украины ожидает, что совместный Трехсторонний штаб найдет решение о беспрепятственном пропуске других групп товаров. Поскольку на границе с обеих сторон стоят более 9 тысяч грузовиков.

"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - подытожил Шмыгаль.

Блокада границы поляками

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров и блокадой границы. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе. Однако 22 февраля Туск отказал Зеленскому в визите на границу.

Уже 23 февраля Зеленски рассказал, что правительство Украины во главе с премьер-министром приедет на границу для встречи с польскими коллегами.

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Но польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины.

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