'Мы видим откровенные провокации': встреча с правительством Польши на границе не состоялась

Украинское правительство прибыло на границу с Польшей, однако польские коллеги не появились, сообщил премьер-министр Украины.

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Польша не приехала на встречу по блокаде границы / Коллаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Однако польское правительство не приехало на встречу. Об этом сообщил премьер-министр Украины в Telegram.

Шмыгаль подчеркнул, что месяц назад в Киеве премьер-министр Польши Дональд Туск уверял, что Польша является самым надежным, важнейшим союзником Украины.

"Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации", - отметил премьер-министр. видео дня

По его словам, в течение последних шести месяцев Украина живет в условиях постоянной блокады границы со стороны Польши. Премьер-министр подчеркнул, что украинское правительство понимает сложности, с которыми сталкивается Польша, поэтому идет на встречу и готово помочь в решении ситуации.

Он отметил, что президент Украины предложил руководству Польши встретиться на границе, чтобы договориться и найти компромисс как равные партнеры и союзники. Поэтому на границе находятся вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, председатель Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко и руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

"Правительство Украины сегодня здесь... Но, к сожалению, встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", - написал Шмыгаль.

Обращение украинского правительства в Польшу

Правительство Украины публично обратилось к польским коллегам, аграриям и всему польскому обществу. По словам премьера, в течение последних 5 месяцев Украина не экспортирует свое зерно на польский рынок. Правительство Украины установило лицензирование экспорта определенной части агропродукции с целью регулирования этого процесса. Сейчас экспорт зерна, кукурузы, рапса и подсолнечника на польский рынок требует разрешения, которого пока нет.

Кроме этого, только 5% украинского аграрного экспорта пролегает через Польшу. Основным маршрутом для Украины является "зерновой коридор" через Черное море.

В-третьих, блокада границы оказывает негативное влияние на обе экономики. Это не только проблема для Украины, но и для польских предпринимателей, которые ежегодно экспортируют товары на 12 миллиардов долларов на украинский рынок.

Встреча правительств Украины и Польши на границе

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров и блокадой границы. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе.

22 февраля Туск отказал Зеленскому в визите на границу. Вместо этого премьер-министр Польши предложил встретиться в Варшаве 28 марта.

Как сообщал Главред, Президент Украины рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с группой министров совершит поездку на украинско-польскую границу. Украинская делегация будет пытаться решить вопрос блокады границы, связанной с протестами поляков.

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