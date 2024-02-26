Польские фермеры будут 'искать' украинское зерно на границе с Германией и Литвой

Все протесты якобы согласованы с местными властями. Однако литовские фермеры присоединиться к польским коллегам отказались.

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Фермеры усиливают протесты на границе / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Протесты польских фермеров против транспортировки украинского зерна в ЕС набирают обороты. В начале марта ожидается блокада польских пограничных пунктов с Литвой и Германией, сообщает RLT.

Утверждается, что фермеры "будут останавливать и физически проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельхозпродукцию".

"Акция протеста начнется 1 марта в 10:00 (по местному времени - Главред). Это не будет полная блокада пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые потенциально могут перевозить агропродукцию", - цитирует СМИ заявление организаторов. видео дня

Демонстранты обещают не проверять личные автомобили, а только "хотят узнать" куда и как будут ехать фуры с с/х продукцией, поскольку "подозревают", что часть провезенного якобы "оседает" в Польше.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой страйкари называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". На протяжении всего времени "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастными к акциям протеста.

Также фермеры утверждают, что они, мол, "против провокаторов", а свои меры уже согласовали с местными властями.

Тогда как литовские аграрии, пишет издание, еще неделю назад заявляли, что не присоединятся к антиукраинским настроениям польских коллег. Самой большой проблемой они назвали российское зерно.

Блокирование польскими фермерами границы с Украиной

Польские протестующие ужесточили ограничения на границе с Украиной. Они перекрыли железнодорожные пути и рассыпали зерно из грузового вагона.

А в воскресенье, 11 февраля, протестующие напали на украинские грузовики и высыпали оттуда зерно. Тогда как 15 февраля во время протестов во Вроцлаве демонстранты, среди прочего, забросали здание Еврокомиссии во Вроцлаве яйцами. Во время беспорядков польские фермеры также уничтожили баннер "Солидарны с Украиной", который сначала облили красной краской и тоже забросали яйцами.

25 февраля произошел уже четвертый акт вандализма - неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна. Это произошло в ночь на 25 февраля на польской железнодорожной станции Котомеж. Украинскую агропродукцию высыпали из 8 полувагонов. Этот груз направлялся в порт Гданьска, откуда должен был выплыть в другие страны мира.

Наконец правительство Украины разработало "план взаимопонимания" из пяти шагов, который нацелен на деблокаду границы с Польшей. У Шмыгаля ожидают, что страны найдут решение по беспрепятственному пропуску других групп товаров. Поскольку на границе с обеих сторон стоят более 9 тысяч грузовиков.

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