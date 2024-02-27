Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении заблокировали штурмовые группы российских войск на северо-восточных окраинах села Орловка. Об этом изданию LIGA.net сообщил отдел связей с общественностью ОСУВ "Таврия".
По состоянию на утро 27 февраля военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" смогли стабилизировать линию фронта в районах Тоненького, Орловки и Бердичев.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что передовые штурмовые группы врага были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка. Там добавили, что боевые действия на Авдеевском направлении продолжаются в условиях плотного артиллерийского обстрела, минометных атак и ударов FPV-дронов со стороны россиян, сообщили в пресс-службе.
"Также враг вчера вечером вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Бердичи (силами до двух мотострелковых взводов), но был отброшен с окраин села ударами украинских войск", - говорится в сообщении.
Что такое ОСУВ "Таврия"
Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Созданное во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.
Наступление россиян на Авдеевском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны смогли стабилизировать линию обороны на Авдеевском направлении в трех точках. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.
В районе Авдеевки сложная обстановка, поскольку противник активно использует большое количество военной техники и живой силы, сообщил младший сержант батальона БПАК, 3-го ОШБр Анатолий Никитин (позывной "Бетон").
Российские оккупанты продолжают пытаться продвинуться в Донецкой области. Украинские военные были вынуждены отступить из населенных пунктов Степное и Северное. Об этом сообщил спикер ОСУЛ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
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