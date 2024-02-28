Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал 'болезненное' решение

Правительство Польши ведет переговоры с украинской стороной о закрытии границы для торговли товарами.

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Польша может закрыть границу с Украиной, чтобы защитить своих фермеров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Правительства Украины и Польши ведут переговоры о полном закрытии границы для торговли товарами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РАР.

По его словам, это будет временное решение и "мучительное" для обеих сторон.

"Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между Варшавой и Киевом. Но мы должны найти долгосрочное решение", - сказал Туск. видео дня

Туск отметил, что вопрос закрытия границы будет обсуждаться во время его встречи с фермерами. Он подчеркнул, что уже была попытка ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, предлагая беспошлинный ввоз в среднем за 2022-2023 годы объеме. Однако польское правительство планирует внести предложение в Брюссель об изменении референтного периода, с 2022-2023 на время до начала войны.

"Чтобы лимиты были более ограничительными, то есть чтобы они не угрожали польским производителям", - отметил польский премьер-министр.

Кроме этого, Туск будет говорить о возможных субсидиях на зерно и других мерах, которые "позволят нам как можно скорее продать польское зерно". Он отметил, что Польша может помочь в закупке зерна, чтобы польское зерно было более привлекательным по цене, чем украинское.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой страйкари называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". На протяжении всего времени "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастными к акциям протеста.

Польская пограничная блокада

Напомним, Польша допускает полное эмбарго на сельско-хозяйственную продукцию из Украины. Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман поддерживает протесты фермеров, потому что они якобы "протестуют за справедливое дело", а блокирование дорог является"отчаянием".

Также 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Но польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины.

Кроме этого, 25 февраля в Польше на железнодорожной станции Котомеж произошел четвертый случай вандализма. Неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из 8 полувагонов, которые направлялись в порт Гданска.

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