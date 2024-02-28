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Сезон "мясных штурмов": Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

Юрий Берендий
28 февраля 2024, 18:48
Гуменюк отмечает, что несмотря на сложную ситуацию. Сил обороны Украины продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Херсонщины.
Сезон 'мясных штурмов': Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра
Россияне наступают на позиции украинских военных в крынках с нескольких сторон / Коллаж Главред, фото: скиншот с видео, deepstatelivemap, 22 отдельная механизированная бригада

Россияне продолжают наступательные операции без применения бронетехники в районе села крынки На левом берегу Херсонщины. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в этом населенном пункте. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно совершенно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт Крынки. Однако мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами же для себя имели большие имиджевые потери", — сказала она.

Гуменюк отметила, что даже российские военные блогеры остро раскритиковали поспешные заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые, по ее словам, были абсолютно недостоверными.

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"По состоянию на сегодня, за предыдущие боевые сутки враг собрал силы только на одну штурмовую попытку. Это до 30 оккупантов, которые в составе трех групп по 10 человек пытались с разных сторон подойти к крынок", — говорит начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Что касается логистических возможностей Сил обороны Украины, то она напомнила, что у воинов за спиной река Днепр. В то же время, она добавила, что у российских оккупантов на этом направлении фронта действует эмбарго на использование бронетехники.

"То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они ее все равно экономят. Сейчас у них просто сезон "мясных штурмов", — подытожила Наталья Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк-украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что неделю назад Сергей Шойгу сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что село крынки На Херсонщине было взято под контроль российскими оккупационными войсками. Тем не менее, на самом деле Крынки остаются непреодолимым препятствием для россиян, пытающихся туда прорваться.

Оккупанты постоянно атакуют вблизи Кринок, но украинские военные успешно отражают атаки враг и удерживают свои позиции. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Ситуация на левом берегу Днепра остается напряженной. Российские войска продолжают наступление на позиции Сил обороны Украины в районе населенного пункта Крынки. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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