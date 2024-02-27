Отправят свои войска в Украину или нет: в США сделали заявление после Франции

Вашингтон не планирует отправлять свои войска на территорию Украины для участия в боевых действиях.

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США не будут отправлять свои войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Недавно прозвучали слова о том, что французские войска могут отправить в Украину. После этого в США поспешили сделать свое заявление и рассказать, будет ли Вашингтон отправлять американских военных в Украину. Об этом рассказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает корреспондент Укринформа.

Он прямо сказал, что Америка не будет направлять в Украину свои войска для участия в полномасштабной войне.

"Президент Байден четко подчеркнул, еще за два года до (полномасштабного – ред.) вторжения России в Украину, что он не будет посылать американских солдат воевать в Украине", – сказал Миллер. видео дня

Он также добавил, что американские военные не планируют привлекать даже для учений воинов ВСУ непосредственно на территории Украины.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Помощь Украине от США

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, которым предусмотрено более 60 млрд долларов помощи для Украины. Далее документ отправили в нижнюю палату – Палату представителей, которая отказывается рассматривать инициативу. Законопроект блокируют республиканцы, ссылаясь на ситуацию на границе с Мексикой.

В Пентагоне назвали сценарий, если не будет помощи США: представитель ведомства Сабрина Сингх сказала, что в таком случае Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут сражаться. При таком сценарии все зависит от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал шаги Украины, если США не одобрят помощь. По его словам, тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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