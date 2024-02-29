Был ли конфликт между Зеленским и Залужным: Буданов рассказал детали

Глава разведки "намекнул", что Зеленский сделал правильное решение заменить Залужного.

https://glavred.info/ukraine/chi-buv-konflikt-mizh-zelenskim-i-zaluzhnim-budanov-rozpoviv-detali-10546031.html Ссылка скопирована

Был ли у Зеленского конфликт с Залужным / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов выразил сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли какие-то разногласия.

По его словам для издания CBC News, между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия. Ведь, подчеркнул Буданов, один является подчиненным другого.

Издание отмечает, что глава разведки "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

видео дня

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?",- заметил Кирилл Буданов.

Отставка Залужного: что известно

Напомним, что 8 февраля генерала Валерия Залужного отправили в отставку. Президент Украины провел встречу с с генералом Валерием Залужным и предложил ему продлить пребывание в команде.

У президента Владимира Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного. Подоляк подтвердил, что Банковая была не удовлетворена результатами прошлогодних контрнаступательных операций на передовой под руководством Залужного.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил детали отставки генерала Залужного. Данилов указывает на то, что этот процесс вполне естественен, когда с приходом нового руководителя произошли ряд других кадровых изменений в командовании.

Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины. После отставки генерала его наградили за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он получил орден "Золотая Звезда".

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север "(2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования" Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.