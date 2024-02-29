УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Был ли конфликт между Зеленским и Залужным: Буданов рассказал детали

Юлия Закрепа
29 февраля 2024, 08:45
Глава разведки "намекнул", что Зеленский сделал правильное решение заменить Залужного.
Был ли конфликт между Зеленским и Залужным: Буданов рассказал детали
Был ли у Зеленского конфликт с Залужным / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот: видео

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов выразил сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли какие-то разногласия.

По его словам для издания CBC News, между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия. Ведь, подчеркнул Буданов, один является подчиненным другого.

Издание отмечает, что глава разведки "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

видео дня

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?",- заметил Кирилл Буданов.

Отставка Залужного: что известно

Напомним, что 8 февраля генерала Валерия Залужного отправили в отставку. Президент Украины провел встречу с с генералом Валерием Залужным и предложил ему продлить пребывание в команде.

У президента Владимира Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного. Подоляк подтвердил, что Банковая была не удовлетворена результатами прошлогодних контрнаступательных операций на передовой под руководством Залужного.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил детали отставки генерала Залужного. Данилов указывает на то, что этот процесс вполне естественен, когда с приходом нового руководителя произошли ряд других кадровых изменений в командовании.

Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины. После отставки генерала его наградили за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он получил орден "Золотая Звезда".

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север "(2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования" Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Владимир Зеленский Валерий Залужный Кирилл Буданов отставка Залужного
Реклама

Главное за день

Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

08:49 Синоптик
Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак

08:30 Эксклюзивы
Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

08:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 27302

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль 13991

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни 9723

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

Карма в деле: Звездный десант Кремля попал под обстрел 7369

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

Последние новости

09:25

Глобальная война: мир готовится к худшему

09:23

ВСУ выбили оккупантов из окрестностей Орловки: Сырский - о жестоких боях на фронте

08:49

Дожди, снег и даже морозы: какой будет погода в Украине в марте - прогноз по регионам

08:46

Гороскоп на завтра 1 марта 2024: Тельцы - вам все по плечу, Козерогам - проблемы с деньгами

08:45

Был ли конфликт между Зеленским и Залужным: Буданов рассказал детали

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
08:16

Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

08:08

Прорыв РФ вглубь Украины: генерал Ходжес назвал новые угрозы на войне

07:33

Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

06:51

Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

Реклама
06:10

Об угрозе вторжения Беларусимнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти шприц

05:30

Военный объяснил, почему ВСУ нужны дроны на 1000 км не в первую очередьВидео

04:48

Зачем нужна соль для посудомоечной машины: нюансы использования

04:32

Есть три катализатора для развала РФ: Гудименко назвал самый рабочий

03:50

Угроза худшего сценария на фронте: полковник ВСУ отреагировал на заявление Борреля

03:10

"Есть проблемы": сержант ВСУ сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дроновВидео

02:30

Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт с Кондратюком

01:30

Сопилкарь из Kalush Orchestra высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil

01:03

Как хранить макароны: девушка показала способ, чтобы они не рассыпались по шкафу

00:35

У Зеленского сделали заявление по "обращению" Приднестровья к России

Реклама
28 февраля, среда
23:37

ВСУ сбили "впечатляющее" количество самолетов: Игнат раскрыл последствия для РФ

23:14

После рассказа об инвалидности: боксер Узелков перенес операцию

22:44

"Бавовна" будет цвести: ГУР анонсировало неприятные сюрпризы для оккупантов

22:27

Зеленский встретился с Санду: сделал заявление по Приднестровью

22:06

Миллион дронов, которые летают роем: майор ВСУ раскрыл планы Запада по УкраинеВидео

21:29

За Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои: ВСУ отбили село у россиян

21:20

Надеюсь, сможете простить: певица LP извинилась за благодарности фанам РФ и худи с триколором

21:15

ЕС принял "сверхважное" решение: окончательно одобрили передачу Украине 50 млрд евро

21:11

Страна НАТО разрешила Украине бить своим оружием по территории России

20:38

Бронирование, е-повестки и отсрочка: в ВР рассмотрели ключевые вопросы мобилизации

20:19

4 миллиарда долларов помощи: в США нашли источник финансирования для Украины

20:14

"Официально развелись": экс-капитан "Динамо" рассказал о разрыве с женой

20:11

Прилетел HIMARS: в РФ ноют об ударе по 155-й бригаде, командир оккупантов ранен

20:03

В Молдове сделали заявление о Приднестровье, а в РФ собрались говорить с Путиным

19:33

"Шанс закончить войну": Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

19:24

Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

19:22

Китайский гороскоп на 29 февраля: что надо начинать, чтобы словить удачу

19:13

Войска НАТО в Украине "уже не табу": FT узнала подробности предложения Макрона

19:12

Какие 3 ошибки делает большинство из нас во время уборки: мало кто об этом догадывается

19:10

Если дать команду "фас!", то сидеть будут всемнение

Реклама
18:54

Америка может склонить Украину к переговорам: сержант ВСУ о возможных решениях

18:48

Сезон "мясных штурмов": Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

18:37

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

18:21

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР об "обращении о защите" к РФ

18:20

Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

18:17

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

18:17

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять