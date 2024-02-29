'Сбиваются довольно далеко': в ВСУ раскрыли детали успешного сбивания самолетов РФ

Игнат подчеркнул, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, надо рисковать.

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ВСУ уничтожают самолеты России / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Википедия

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские военные самолеты удается сбивать на значительном расстоянии. Он пояснил, чем обусловлено успешное сбитие трех российских самолетов за три дня.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Игнат отметил, что враг нарастил авиационное присутствие на восточном направлении и стал более агрессивным, что наблюдается на Авдеевском направлении, где запускались сотни управляемых авиационных ракет.

В этой связи украинское высшее военное руководство отреагировало, а Воздушные силы ВСУ сбивают российские самолеты.

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"Сбиваются они довольно таки далеко. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть, российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают, и им надо подлететь ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше, потому что бомба планирует, не имеет своего двигателя, и летит, фактически снижается, теряя скорость. Поэтому, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, надо рисковать. Рискуя, попадают в такие истории, как сегодняшняя", - сообщил Игнат.

При этом, он говорит, что у Украины появляется больше средств для того, чтобы доставать врага на дальних подступах.

Спикер добавил, что это очень важно, и об этом говорят на заседаниях Контактной группы в формате "Рамштайн" для предоставления Украине больше систем и средств.

"В мире они есть. Конечно, в ограниченном количестве. Средства противовоздушной обороны, а также и боеприпасы к ним - это зенитные управляемые ракеты, тоже изготавливаются не быстро. Расход у нас идет серьезный. Вы видите сколько было до и после нового года использовано наших средств по крылатым ракетам врага и по самолетам даже", - добавил Игнат.

Он уточнил, что украинская эшелонированная противовоздушная оборона работает и должна выполнять все функции.

Что известно о самолете Су-34 / инфографика: Главред

ВСУ ликвидировали российские самолеты

Напомним, что ВСУ за февраль уничтожили 11 бортов. В четверг, 29 февраля, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Позже стало известно, что за одно утро 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Николай Олещук сообщил, что около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов.

23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. По предварительным данным, самолет был сбит над Азовским морем, а его обломки упали на территории РФ. Шансы на сохранность самолета были минимальны.

21 февраля стало известно, что ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34. Командующий Воздушных сил заявил, что летчику Су-35 повезло, ведь тот маневрировал и больше не рискует. Экипаж Су-34 исчез навсегда.

Что известно о самолете Су-34? Су-34-советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в Опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

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