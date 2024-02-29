Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Еще один российский Су-34 долетался / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Утром в четверг, 29 февраля, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении", - написал Олещук в Telegram.

Он также поблагодарил за работу украинских военных.

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Отметим, этот сбитый борт стал уже одиннадцатым за февраль.

Отчет Воздушных сил / t.me/MykolaOleshchuk

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Уничтожение российских самолетов

27 февраля российские оккупанты потеряли еще один свой гиперзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет уничтожили Воздушные силы ВСУ.

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Утром 21 февраля ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло – сманеврировал.

19 февраля, бойцы Вооруженных сил Украины сбили два самолета российских оккупантов. О новом успехе украинских защитников рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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