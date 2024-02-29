Только за февраль - 11 бортов: ВСУ уничтожили еще один самолет оккупантов

Утром в четверг, 29 февраля, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении", - написал Олещук в Telegram.
Он также поблагодарил за работу украинских военных.
Отметим, этот сбитый борт стал уже одиннадцатым за февраль.
Что известно о самолете Су-34?
Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".
Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.
Уничтожение российских самолетов
27 февраля российские оккупанты потеряли еще один свой гиперзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет уничтожили Воздушные силы ВСУ.
Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.
Утром 21 февраля ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло – сманеврировал.
19 февраля, бойцы Вооруженных сил Украины сбили два самолета российских оккупантов. О новом успехе украинских защитников рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Другие новости:
- Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители
- Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ
- ВСУ сбили "впечатляющее" количество самолетов: Игнат раскрыл последствия для РФ