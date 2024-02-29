ВСУ отрезают путь через Крым: Бадрак объяснил, что означает потеря БДК Цезарь Куников

У России осталось девять больших десантных корбалей: четыре из них ремонтируются, еще четыре - уже уничтожили Силы обороны Украины.

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ВСУ отрезают оккупантам логистический путь противника через Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, Википедия

За 2023 год Украина достигла мощного результата, постепенно отрезая логистический путь российских оккупантов через Крым. Уничтожение БДК "Цезарь Куников" является одним из шагов, способствующих этому. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Уничтожив большой десантный корабль "Цезарь Куников", Украина нанесла по Кремлю и психологический, и практический удар, ведь уничтожила уже треть Черноморского флота РФ", - сказал он.

По его словам, сейчас в России осталось девять БДК: четыре из них ремонтируются, еще четыре - уже уничтожили Силы обороны Украины.

"Это значит, что продолжается и ликвидация ЧФ РФ, и уничтожение логистического пути. Ведь этот корабль мог перевозить 650 тонн груза, а это могли быть и люди, в том числе десантники, и вооружение, и техника", - сказал Бадрак.

По словам эксперта, когда Крымский мост будет разрушен, временно оккупированный Крым окажется в изоляции.

"Это одна из трех важных задач для Украины вместе с уничтожением Черноморского флота РФ и предприятий оборонной промышленности на территории европейской части России на глубине до тысячи километров и более. Это то, что может позволить себе Украина сегодня. И это надо делать, потому что это удар непосредственно по преступному режиму Путина", - отметил он.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Потопление БДК "Цезарь Куников"

14 февраля 2024 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников" оккупационных войск России в Черном море в оккупированном Крыму. БДК уничтожен бойцами ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны.

РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

После потопления ВСУ большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников" был снят с должности командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

БДК "Цезарь Куников" - что о нем известно "Цезарь Куников" (БДК-64) — большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ СССР. Состоял на вооружении Черноморского флота ВМФ России в составе 197-й бригады десантных кораблей 30-й дивизии надводных кораблей. Бортовой номер — 158, передает Википедия. Корабль построен на верфи в Гданьске и был спущен на воду в 1986 году. Получил имя в честь Героя СССР Цезаря Львовича Куникова. При разделе Черноморского флота в 1992—1993 годах 39-й дивизия морских десантных сил была расформирована. Десантные корабли дивизии, доставшиеся России, перешли из Донузлава в Севастополь и вошли в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. 10 августа 2008 года являлся флагманом группы российских кораблей, принявшей морской бой с группой грузинских катеров. В октябре 2015 года был направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия для сирийской армии. С начала полномасштабного вторжения России в Украину корабль принимал участие в боевых действиях. Как и другие десантные корабли, использовался для перевозки оружия и боеприпасов между базой флота в Новороссийске и крымскими портами в Севастополе, Феодосии и Керчи. 24 марта 2022 года БДК "Цезарь Куников" получил повреждения в оккупированном российскими войсками Бердянске. В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК "Цезарь Куников" - капитан 3 ранга Александр Чирва - скончался в результате ранений.

14 февраля 2024 года корабль был атакован вблизи побережья Алупки шестью морскими беспилотными аппаратами MAGURA V5, стоящими на вооружении ГУР МО Украины. Корабль получил критические повреждения сначала с правого, а затем — с левого борта, а позднее затонул. Минобороны России атаку дронов не комментировало.

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