ВСУ выбили оккупантов из окрестностей Орловки: Сырский - о жестоких боях на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.
"Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка", - отметил на своей странице в Facebook Сырский.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль.
"Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТУ Донецк, в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении. Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно задумывается его подчиненными. Это определяется прежде всего опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения", - отметил Сырский.
Главнокомандующий заявил, что принимает все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.
"Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", - сообщил он.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр-главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что за Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои. Известно, что ВСУ отбили село у россиян. За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне. Однако, штурмовые группы бригады ВСУ нанесли противнику неотвратимые потери.
Офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте. Сергей Цехоцкий заявил, что сейчас фронт выровнялся, и это пока помогает. Но все - таки у них-немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока у них в руках.
В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны Украины разгромили штурмовиков РФ, которые пытались атаковать украинские позиции. Воины бригады "Спартан" гвардии наступления остановили штурмовую колонну.
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