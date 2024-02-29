ВСУ выбили оккупантов из окрестностей Орловки: Сырский - о жестоких боях на фронте

Продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль.

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Сырский рассказал о тяжелой ситуация на фронте/коллаж: Главред, фото: facebook / CinCAFofUkraine, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.

"Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка", - отметил на своей странице в Facebook Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль.

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"Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТУ Донецк, в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении. Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно задумывается его подчиненными. Это определяется прежде всего опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения", - отметил Сырский.

Главнокомандующий заявил, что принимает все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.

"Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", - сообщил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр-главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что за Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои. Известно, что ВСУ отбили село у россиян. За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне. Однако, штурмовые группы бригады ВСУ нанесли противнику неотвратимые потери.

Офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте. Сергей Цехоцкий заявил, что сейчас фронт выровнялся, и это пока помогает. Но все - таки у них-немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока у них в руках.

В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны Украины разгромили штурмовиков РФ, которые пытались атаковать украинские позиции. Воины бригады "Спартан" гвардии наступления остановили штурмовую колонну.

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