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За Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои: ВСУ отбили село у россиян

Яна Ставская
28 февраля 2024, 21:29
Российские захватчики отказались сдаваться в плен и были все ликвидированы.
За Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои: ВСУ отбили село у россиян
ВСУ отбивают атаку за атакой / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео боев под Новомихайловкой​​​

Украинские военные выбили российских оккупантов из Красногоровки, что под Марьинкой, которые группами пытались атаковать село и в нем закрепиться. Детали боев раскрыла Третья штурмовая бригада в Telegram.

"Накануне силы армии РФ накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город. Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы -го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага", - говорится в сообщении военных.

Указывается, что за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне. Но несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады ВСУ нанесли противнику неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".

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Почему россияне штурмуют Красногоровку?

Российские оккупанты продолжают попытки выйти на админграницы Донецкой области. Враг, в части, сосредоточился вокруг Кураховского направления и атакует Красногоровку, чтобы обеспечить прикрытие флангов ударной группы, пишет DeepState.

"Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах. По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск", - отчитались в Третьей штурмовой.

Как заметил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, Третья штурмовая зачистила Красногоровку и не дала возможности наступать дальше в этом населенном пункте. На данный момент сил и желания продвигаться здесь у россиян нет.

Захват Авдеевки и продвижение сил РФ

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, после захвата Авдеевки россияне почувствовали эйфорию, а потому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию усугубляло значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага. Институт изучения войны предупреждает, что российские оккупанты, вероятно, возвращают себе стратегическую инициативу.

Выводы западных экспертов, в частности, подтверждаются почти одновременной потерей контроля ВСУ над рядом населенных пунктов, прилегающих к Авдеевке.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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