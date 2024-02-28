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Страна НАТО разрешила Украине бить своим оружием по территории России

Андрей Ганчук
28 февраля 2024, 21:11
Украина в войне со страной-оккупантом имеет право на самооборону, включая удары по военным объектам за пределами своей территории, отметили в Финляндии.
Финляндия, ВСУ
Финляндия не против, чтобы ВСУ били ее оружием по России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командование ОС ВСУ

Украина может применять оружие, которое передали ей Хельсинки, для ударов по территории России. Финское государство никаких запретов не устанавливало. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Как сообщает Yle, в руководстве комитета парламента по обороне сказали, что никаких ограничений для Украины в плане применения вооружений не устанавливали.

Министр Хаакен объяснил, что ограничения установлены странами, которые передали Киеву вооружения большой дальности.

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Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило считает, что такое ограничение для Украины – ошибка западных стран.

Удары оружием Финляндии по России

Председатель комитета парламента по обороне Юкка Копра считает, что Украина должна располагать правом бить по России, а зампредседателя комитета Микко Савола подтвердил возможность ВСУ наносить удары по России финским оружием, но признал, что дальность не всегда может это позволить.

Позиция НАТО касательно ударов по РФ

В Силах обороны Финляндии уточнили, что страны НАТО придерживаются позиции, согласно которой их оружие не может использоваться для "нападения на территорию России".

Однако позиция Альянса заключается и в том, что Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов за пределами своей территории.

Удары Украины по России

Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь России, считает военный эксперт Роман Свитан. В интервью Главреду он объяснил, что нужно уничтожать военные объекты противника от Москвы до Каспия.

Украина меняет цели ударов по России, считают журналисты Bild. По его словам, тактика изменилась из-за приостановки военной помощи со стороны США. По его мнению, ВСУ сосредоточились на уничтожении российской инфраструктуры, которой пользуются военные РФ.

Украина сможет применять истребители F-16 по России, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как объяснил он, ВСУ имеют право на самооборону, включая и применение подобных вооружений по российской территории.

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Финляндия ВСУ война России и Украины
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