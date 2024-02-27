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РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя: в ISW описали серьезные последствия

Алёна Воронина
27 февраля 2024, 08:29
Украина может отобрать у России эту инициативу, но только если будет достаточно средств, чтобы проводить собственные наступательные операции в 2024 году.

Украинские военные, российские военные
РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты вернули себе инициативу на всем театре военных действий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что пока инициатива находится в руках у российских захватчиков, то страна-агрессор Россия сможет проводить наступательные операции, когда и где они захотят.

Аналитики напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что РФ готовит новое наступление и собирается его начать в конце мая или летом 2024 года. При этом украинский президент также заявлял, что украинские военные имеют четкий план противодействия российским оккупантам.

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По словам аналитиков ISW, поскольку инициатива на фронте пока в руках оккупантов, то Россия, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.

И если Украина будет вынуждена проводить активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, то РФ еще больше переберет на себя стратегическую инициативу. В таком случае российские войска смогут активно маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, в то время как Украина будет вынуждена вести оборонительные действия, пока Россия будет удерживать стратегическую инициативу.

В ISW отмечают, что Украина может лишить страну-агрессора Россию таких возможностей, если будет иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой. Российские оккупанты продвигаются в районе трех населенных пунктов.

Также ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко ответил, есть ли угроза нового штурма Киева. Он отмечает, что не исключен вариант повторного наступления российских оккупантов на Киев.

Напомним, Юрий Гудименко также указал на опасный момент. По его словам, россияне могут воевать вечно. Это ползучее наступление россияне могут продолжать годами. Есть только два способа, как их остановить.

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война в Украине вторжение России
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