РФ вернула себе стратегическую инициативу на поле боя: в ISW описали серьезные последствия

Российские оккупанты вернули себе инициативу на всем театре военных действий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что пока инициатива находится в руках у российских захватчиков, то страна-агрессор Россия сможет проводить наступательные операции, когда и где они захотят.

Аналитики напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что РФ готовит новое наступление и собирается его начать в конце мая или летом 2024 года. При этом украинский президент также заявлял, что украинские военные имеют четкий план противодействия российским оккупантам.

По словам аналитиков ISW, поскольку инициатива на фронте пока в руках оккупантов, то Россия, вероятно, сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций в Украине.

И если Украина будет вынуждена проводить активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, то РФ еще больше переберет на себя стратегическую инициативу. В таком случае российские войска смогут активно маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, в то время как Украина будет вынуждена вести оборонительные действия, пока Россия будет удерживать стратегическую инициативу.

В ISW отмечают, что Украина может лишить страну-агрессора Россию таких возможностей, если будет иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.