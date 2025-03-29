"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Народный артист решил защитить свою жену перед ее хейтерами.

https://glavred.info/starnews/tupoe-sushchestvo-viktor-pavlik-publichno-vstupil-v-konflikt-iz-za-zheny-10651577.html Ссылка скопирована

Виктор Павлик, Екатерина Репяхова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Кратко:

Что случилось с Виктором Павликом

Почему он заступился за жену

На днях стало известно о том, что жена народного артиста Украины Виктора Павлика – блоггер Екатерина Репяхова сделала очередную пластическую операцию по коррекции подбродка.

Однако, простая, казалось бы, ситуация на сегодняшний день, вызвала недовольство хейтеров. Впрочем, народный артист вступил в перепалку с пользователями и довольно таки в резкой и грубой манере вступился за свою молодую жену.

видео дня

Скриншоты перепалки опубликовал ресурс РБК. В оригинальном посте на странице в Facebook - не все комментарии остались "на месте".

Виктор Павлик вступил в конфликт / Фото РБК

Виктор Павлик набросился на хейтеров / Фото РБК

Виктор Павлик вступил в конфликт / Фото РБК

Виктор Павлик поссорился с хейтерами его жены / Фото РБК

Выглядит эта перепалки нелицеприятно с двух сторон - ни со стороны хейтеров, не со стороны народного артиста.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

Екатерина Репяхова - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред