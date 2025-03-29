"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Кратко:
- Что случилось с Виктором Павликом
- Почему он заступился за жену
На днях стало известно о том, что жена народного артиста Украины Виктора Павлика – блоггер Екатерина Репяхова сделала очередную пластическую операцию по коррекции подбродка.
Однако, простая, казалось бы, ситуация на сегодняшний день, вызвала недовольство хейтеров. Впрочем, народный артист вступил в перепалку с пользователями и довольно таки в резкой и грубой манере вступился за свою молодую жену.
Скриншоты перепалки опубликовал ресурс РБК. В оригинальном посте на странице в Facebook - не все комментарии остались "на месте".
Выглядит эта перепалки нелицеприятно с двух сторон - ни со стороны хейтеров, не со стороны народного артиста.
Екатерина Репяхова - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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