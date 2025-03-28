Жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию - как она теперь выглядит

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- Екатерина Репяхова рассказала о пластической операции
- Блоггер показала фото из больницы
Жена народного артиста Украины Виктора Павлика – блоггер Екатерина Репяхова – рассказала поклонникам, что решилась на еще одну пластическую операцию.
На своей странице в соцсетях Екатерина уточнила, что сделала ментопластику, при которой меняют форму подбородка путем его увеличения с помощью импланта.
Репяхова отметила, что ей всегда не нравилась форма ее подбородка и она уже давно мечтала о такой операции.
"Еще одна мечта осуществлена. Со мной все хорошо, друзья. Но пока не разговариваю, не чувствую нижнюю губу", - написала жена Павлика.
Теперь Екатерина будет проходить реабилитацию, сейчас она находится в больнице и ее беспокоят боли из-за отеков.
Кстати, ранее блоггер делала ринопластику, хотя хотела сперва сделать ментопластику, но из-за хейта относительно формы ее носа все же первым делом подкорректировала его.
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Екатерина Репяхова - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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