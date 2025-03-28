Жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию - как она теперь выглядит

Екатерина Репяхова объяснила свое решение.

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Екатерина Репяхова - изменения во внешности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

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Екатерина Репяхова рассказала о пластической операции

Блоггер показала фото из больницы

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика – блоггер Екатерина Репяхова – рассказала поклонникам, что решилась на еще одну пластическую операцию.

На своей странице в соцсетях Екатерина уточнила, что сделала ментопластику, при которой меняют форму подбородка путем его увеличения с помощью импланта.

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Репяхова отметила, что ей всегда не нравилась форма ее подбородка и она уже давно мечтала о такой операции.

Екатерина Репяхова в больнице / фото: скрин instagram.com, Екатерина Репяхова

"Еще одна мечта осуществлена. Со мной все хорошо, друзья. Но пока не разговариваю, не чувствую нижнюю губу", - написала жена Павлика.

Екатерина Репяхова осуществила свою мечту / фото: скрин instagram.com, Екатерина Репяхова

Теперь Екатерина будет проходить реабилитацию, сейчас она находится в больнице и ее беспокоят боли из-за отеков.

Екатерина Репяхова исправила подбородок / фото: скрин instagram.com, Екатерина Репяхова

Кстати, ранее блоггер делала ринопластику, хотя хотела сперва сделать ментопластику, но из-за хейта относительно формы ее носа все же первым делом подкорректировала его.

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Екатерина Репяхова - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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