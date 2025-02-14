Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причина

Кратко:
- Репяхова рассказала, как узнала о диагнозе сына
- Что об этом думает Виктор Павлик
- Что случилось с ее бизнесом
Украинский блогер и жена известного певца Виктора Павлика – Катерина Репяхова закрыла свой бизнес.
Об этом блогер рассказала на своей странице в Instagram.
Так, в рамках своего нового проекта на YouTube, Репяхова записала откровенный разговор со своим супругом Виктором Павликом, где обсуждала, что чувствуют родители не нормотипичного ребенка. В ходе анонса, блогер рассказала, что ей пришлось закрыть даже свой бизнес - магазин детской одежды Mimish.
Оказалось, что Репяхова физически не справлялась со всеми задачами, касающиеся ее сына. Она была истощена и именно поэтому приняла решение закрыть бизнес.
"Я знаю, что надо направлять энергию в свой ресурс. Я знаю, что от этого точно моему ребенку будет лучше, если мама будет счастлива, отдохнувшая. Именно поэтому я закрыла Mimish. Очень много вопросов, почему я закрыла Mimish… Забирал много времени! У меня возник вопрос, куда я хочу направлять это время: на себя или на еще один бизнес. Я выбрала себя для того, чтобы у Михасика была здоровая и счастливая мама", - рассказала она.
"Только после принятия, ты понимаешь, что это не наказание. Жизнь может быть такой же насыщенной. К этому нужно относиться, как к путешествию, которое ты проходишь", - рассказывает блогер о том, как узнала об особенностях своего сына.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
Вас также может заинтересовать:
- Репяхова призналась, почему Павлик не поддерживает ее идею про второго ребенка
- Катя Репяхова раскрыла настоящую причину задержки речи у сына от Виктора Павлика
- "У меня спрашивают": что Катя Репяхова хочет в себе "перекроить"
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред