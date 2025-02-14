Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причина

Катерина Репяхова анонсировала новый проект и рассказала о том, как растит "не нормотипичного" сына.

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Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

Репяхова рассказала, как узнала о диагнозе сына

Что об этом думает Виктор Павлик

Что случилось с ее бизнесом

Украинский блогер и жена известного певца Виктора Павлика – Катерина Репяхова закрыла свой бизнес.

Об этом блогер рассказала на своей странице в Instagram.

Так, в рамках своего нового проекта на YouTube, Репяхова записала откровенный разговор со своим супругом Виктором Павликом, где обсуждала, что чувствуют родители не нормотипичного ребенка. В ходе анонса, блогер рассказала, что ей пришлось закрыть даже свой бизнес - магазин детской одежды Mimish.

Катерина Репяхова рассказала про развитие и особенность сына / Фото Instagram/repyahovakate

Оказалось, что Репяхова физически не справлялась со всеми задачами, касающиеся ее сына. Она была истощена и именно поэтому приняла решение закрыть бизнес.

"Я знаю, что надо направлять энергию в свой ресурс. Я знаю, что от этого точно моему ребенку будет лучше, если мама будет счастлива, отдохнувшая. Именно поэтому я закрыла Mimish. Очень много вопросов, почему я закрыла Mimish… Забирал много времени! У меня возник вопрос, куда я хочу направлять это время: на себя или на еще один бизнес. Я выбрала себя для того, чтобы у Михасика была здоровая и счастливая мама", - рассказала она.

Катерина Репяхова рассказала про развитие и особенность сына / Фото Instagram/repyahovakate

Катерина Репяхова рассказала про развитие и особенность сына / Фото Instagram/repyahovakate

"Только после принятия, ты понимаешь, что это не наказание. Жизнь может быть такой же насыщенной. К этому нужно относиться, как к путешествию, которое ты проходишь", - рассказывает блогер о том, как узнала об особенностях своего сына.

Катерина Репяхова рассказала про развитие и особенность сына / Фото Instagram/repyahovakate

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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