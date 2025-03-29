Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Кратко:
- Что сказала Наргиз
- Что она пожелала украинцам
Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, во время своего концерта заговорила на украинском языке.
Выступая на концерте в Майами, США, Наргиз посреди концерта закуталась в украинский флаг и произнесла несколько фраз на украинском языке. Она даже пошутила, что уже может сказать, слово "Паляниця".
В зале ее активно поддержали радостными возгласами. Она также произнесла "Слава Украине!". После этого зрители в зале ответили "Героям слава!" и поблагодарили Наргиз за ее искреннюю позицию.
Она также пожелала украинцам наконец-то засыпать с открытыми окнами, имея ввиду окончание бесконечных атак россиян на мирных украинцев.
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Отметим, Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, не может терпеть, когда в ее страну едут на гастроли артисты-путинисты, типа клоуна Киркорова и путинистки Ирины Дубцовой.
Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова. Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".
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