Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

Елена Мозговая поехала в Карпаты вместе с дочкой Соломией.

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Елена Мозговая показала дочку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

Где отдыхает с дочкой Елена Мозговая

Как выглядит дочка продюсера

Украинская продюсер Елена Мозговая показала свою младшую дочку-красавицу, которую она родила от украинского певца Дэвида Аксельрода.

В своем Instagram она похвасталась девочкой Соломией, а также опубликовала свое селфи без макияжа.

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Дочка Елены Мозговой / Фото Instagram/ olenamozgova1

"Карпаты. Как же здесь уютно и спокойно", – написала она.

Дочка Елены Мозговой / Фото Instagram/ olenamozgova1

Она также показала свою милую и открытую дочку, которая очень похожа на свою маму. Девочка выглядит счастливой и улыбается в камеру.

Дочка Елены Мозговой / Фото Instagram/ olenamozgova1

Мама с дочкой проводят свой отпуск в Карпатах, наслаждаясь украинской природой и спокойствием.

Кроме того, ранее сама знаменитость рассказала о серьезном заболевании, которое она недавно перенесла.

Елена Мозговая / instagram.com/olenamozgova1

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Как ранее писал Главред, ранее Елена Мозговая показала, как выглядел в 90-х. "Архивы не горят... Лет 18 здесь мне... Начало бурных 90-х", - подписала видео Елена Мозговая. В комментариях подписчики отмечают ее естественную красоту, и что за тридцать с лишним лет она мало изменилась.

Ранее также Елена показала редкий снимок с Соломией. В кадре девочка позирует с зелеными прядями в волосах, закрученных в локоны. "Моя Мавка", - подписала фото Мозговая.

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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