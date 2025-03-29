Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

Кратко:
- Где отдыхает с дочкой Елена Мозговая
- Как выглядит дочка продюсера
Украинская продюсер Елена Мозговая показала свою младшую дочку-красавицу, которую она родила от украинского певца Дэвида Аксельрода.
В своем Instagram она похвасталась девочкой Соломией, а также опубликовала свое селфи без макияжа.
"Карпаты. Как же здесь уютно и спокойно", – написала она.
Она также показала свою милую и открытую дочку, которая очень похожа на свою маму. Девочка выглядит счастливой и улыбается в камеру.
Мама с дочкой проводят свой отпуск в Карпатах, наслаждаясь украинской природой и спокойствием.
Кроме того, ранее сама знаменитость рассказала о серьезном заболевании, которое она недавно перенесла.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, ранее Елена Мозговая показала, как выглядел в 90-х. "Архивы не горят... Лет 18 здесь мне... Начало бурных 90-х", - подписала видео Елена Мозговая. В комментариях подписчики отмечают ее естественную красоту, и что за тридцать с лишним лет она мало изменилась.
Ранее также Елена показала редкий снимок с Соломией. В кадре девочка позирует с зелеными прядями в волосах, закрученных в локоны. "Моя Мавка", - подписала фото Мозговая.
Вас также может заинтересовать:
- По следам звездной мамы: 9-летняя дочь Мозговой удивила дерзкой прической
- "Кто ты без папы?": Елена Мозговая категорично ответила хейтерам
- После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"
Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред