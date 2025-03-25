"Вообще чудом": Елена Мозговая сообщила о своем тяжелом заболевании

Елена Мозговая рассказала, какой диагноз ей поставили врачи.

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Елена Мозговая - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая перенесла болезнь

Продюсер рассказала о своих анализах

Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками деталями своего заболевания.

На своей странице в соцсетях продюсер отметила, что ее встревожили результаты анализов.

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"Сдала недавно анализы и, ну ясно, что есть какие-то определенные отклонения. Села такая, задумалась, пишу своему врачу: "Что же такое, как так, мы же вроде столько всего делаем". А она отвечает: "Алена, вы пережили боррелиоз, вы вообще чудом прошли его и остались в таком отличном состоянии", – рассказала Мозговая.

Елена Мозговая отлично держится / фото: скрин instagram.com, Елена Мозговая

Также Елена поделилась своими мыслями о том, что иногда люди забывают о том, что пережили и о последствиях.

У Елены Мозговой был паралич лица / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"У меня сейчас какие-то претензии к себе, но я забыла, что вообще должна благодарить свое тело, что оно достаточно нормально функционирует. У меня же был и паралич лица, и все самые плохие симптомы этой заразы. И я все пережила. И когда мне сейчас кто-то рассказывает, что-то там кому-то не нравится в моем лице, или еще что-то... Вы вообще не понимаете, из какой ямы я выбралась", – подытожила продюсер.

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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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