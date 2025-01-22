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Елена Мозговая показала, как выглядела в "бурных 90-ых"

Анна Подгорная
22 января 2025, 22:53
204
Мозговая подарила поклонникам настоящее путешествие в прошлое.
Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - как Елена Мозговая выглядела в 18 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • Елена Мозговая поделилась видео, которое уже стало историей
  • В кадре дочери Николая Мозгового всего 18 лет.

Музыкальный продюсер Елена Мозговая время от времени предается ностальгии. Тогда в ее социальных сетях появляются замечательные кадры из личных архивов.

Например, недавно в своем блоге в Instagram она показала видео - такой ее помнят только ближайшие друзья и семья.

видео дня

По словам самой Мозговой, ролик был снят в начале девяностых. В кадре она с букетом астр позирует в пожелтевшей листве.

"Архивы не горят... Лет 18 здесь мне... Начало бурных 90-х", - подписала видео Елена Мозговая. В комментариях подписчики отмечают ее естественную красоту, и что за тридцать с лишним лет она мало изменилась.

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Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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