Елена Мозговая с экстравагантной прической похвасталась осуществлением мечты

Дочь Николая Мозгового получила массу восторженных комплиментов.

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Елена Мозговая новости - Елена Мозговая заплела дреды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

Елена Мозговая осуществила свою давнюю мечту

Ее смену имиджа высоко оценили в Сети

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая вопреки всем жизненным невзгодам не утратила талант мечтать. При этом она также обладает редким качеством - она безошибочно находит пути для осуществления своих мечтаний.

К примеру, на своей странице в Instagram Мозговая похвасталась, что воплотила в жизнь идею, которую давно откладывала. Склонная к экспериментам с внешностью, продюсер мечтала заплести дреды.

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И вот, время для новой прически настало. "Мечты должны осуществляться! Мечтала о дредах много-много лет, но не могла найти мастерскую, которой бы доверила свою голову и волосы. Спасибо, прекрасным Феям, за реализованную мечту, за профессионализм, креатив и качество! Дополнительный бонус в дредах, это лифтинг-эффект. Рекомендую", - написала Елена.

Поклонники в комментариях к свежим фото Мозговой с дредами отмечают, что новый стиль ей очень к лицу. Впрочем, совершенно очевидно, что своим новым обликом на все сто процентов довольна и сама продюсер.

Елена Мозговая новости - Елена Мозговая заплела дреды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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