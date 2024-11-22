"Я смогла выйти из этого": Алена Мозговая публично сообщила о переменах в жизни

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- Алена Мозговая решила вернутся к творческой деятельности
- Продюсер объяснила паузу в работе
Украинская продюсер Алена Мозговая рассказала поклонникам о переменах в творческой жизни.
На своей странице в Facebook продюсер отметила, что коронавирус и полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило ее "оцепенеть" и взять паузу.
"Было очень сложно войти в активный режим работы и начать снова творить, но я смогла выйти из этого анабиоза и перезапустить свои внутренние ядерные реакторы", – написала Мозговая.
Сейчас же Алена готовит новый концерт, который будет посвящен памяти ее покойного отца – Николая Мозгового.
"Уже в работе новая афиша, уже идут переговоры с артистами, создаются новые номера и каверы на песни отца. И к этому я параллельно запускаю совсем новый проект, в котором буду ведущей, режиссером и продюсером. Подробности позже", - отметила продюсер.
Также Мозговая продолжает и свою волонтерскую деятельность.
"Война меня научила не откладывать на завтра все, что можно сделать сегодня. А самое первое – это жить и творить", – подытожила Алена.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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