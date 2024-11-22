"Я смогла выйти из этого": Алена Мозговая публично сообщила о переменах в жизни

Алена Мозговая поделилась, как она решилась на важный шаг.

https://glavred.info/starnews/ya-smogla-vyyti-iz-etogo-alena-mozgovaya-publichno-soobshchila-o-peremenah-v-zhizni-10616582.html Ссылка скопирована

Алена Мозговая готовит новый концерт / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Алена Мозговая

Вы узнаете:

Алена Мозговая решила вернутся к творческой деятельности

Продюсер объяснила паузу в работе

Украинская продюсер Алена Мозговая рассказала поклонникам о переменах в творческой жизни.

На своей странице в Facebook продюсер отметила, что коронавирус и полномасштабное вторжение РФ в Украину заставило ее "оцепенеть" и взять паузу.

видео дня

"Было очень сложно войти в активный режим работы и начать снова творить, но я смогла выйти из этого анабиоза и перезапустить свои внутренние ядерные реакторы", – написала Мозговая.

Сейчас же Алена готовит новый концерт, который будет посвящен памяти ее покойного отца – Николая Мозгового.

"Уже в работе новая афиша, уже идут переговоры с артистами, создаются новые номера и каверы на песни отца. И к этому я параллельно запускаю совсем новый проект, в котором буду ведущей, режиссером и продюсером. Подробности позже", - отметила продюсер.

Также Мозговая продолжает и свою волонтерскую деятельность.

"Война меня научила не откладывать на завтра все, что можно сделать сегодня. А самое первое – это жить и творить", – подытожила Алена.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред