Мозговая призналась, почему после расставания не общается с Пономаревым

Бывшая жена Александра Пономарева рассказала, почему не стала беречь эту связь.

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Елена Мозговая высказалась про общение с Александром Пономаревым после расставания / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74, instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Мозговая призналась, почему не сохранила общение с Пономаервым

Какие уроки музыкальный продюсер извлекла из отношений с певцом

За каждым разводом стоит своя грустная история со сложным сюжетом, порой понятным только тем, кто в прошлом был очень близок. Музыкальный продюсер Елена Мозговая и певец Александр Пономарев больше не вместе почти 20 лет, но они до сих пор неохотно обсуждают их отношения и разрыв.

Увы, артистам не удалось сохранить общение после развода. Об этом Мозговая рассказала в интервью Наталье Влащенко.

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Елена отметила: можно поддерживать то, что существовало на самом деле, намекнув тем самым, что общение у бывших супругов не заладилось еще до развода. Более того - она даже не интересуется, поддерживает ли Александр отношения с дочерями Зоей и Евгенией.

"Тепло и дружеские отношения можно сберечь, если они есть. В природе существуют. Но там их и не было", - резюмировала Мозговая.

Впрочем, бывшему мужу музыкальный продюсер благодарна за жизненные уроки: "Он много чему меня научил. Научил быть сильной. Просто цена слишком высока, как для меня оказалось, но, в принципе, нормально. Я же все прошла".

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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