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"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

Элина Чигис
19 ноября 2024, 22:28
104
Александр Феклистов не видит будущего в РФ.
Александр Феклистов
Александр Феклистов не собирается в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Феклистов

Кратко:

  • Александр Феклистов осудил страну-террориста РФ
  • Почему актер не вернется в РФ

Российский актер и звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за обстановки.

В интервью для Марка Леви и Антона Привольнова актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение с террористической Россией.

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"Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России", — поделился Александр.

Напомним, ранее Феклистов признался, что его отъезд из России — это не релокация, а эмиграция. А также после поддержки Украины спектакли с его участием начали отменять.

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Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

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Кто такой Александр Феклистов?

Александр Васильевич Феклистов — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист. Наиболее известен по роли Александра Берковича (Сан Саныча) в телесериале "Сваты".
В 2022 году выступил против вторжения России в Украину. В апреле записал видеообращение к Украине и украинцам.
В 2023 году уехал из России в Испанию.

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