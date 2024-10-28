"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

Кратко:
- Братья Меладзе уехали из РФ
- Власти страны-оккупанта решили проверить музыкантов
Российского популярного композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе, которые уехали из РФ и молчат о войне в Украине, проверят на финансирование ВСУ.
Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил росСМИ, что у Меладзе нет четкой позиции на счет вторжения РФ в Украину.
"Бизнес Константина Меладзе обязательно попросим проверить. Нужно узнать, как он отчитывается перед налоговой. Если выяснится, что есть какие-то нарушения, вывод средств за рубеж, то нужно проверять его на финансирование ВСУ. То, что они покинули страну, отвернулись от нее, но продолжают зарабатывать, — это настоящий плевок обществу. Пора поставить жирную точку в этом деле", — сказал Бородин.
Также Бородин завил, что братья Меладзе только зарабатывают на жителях террористической России, но поддерживают Украину. В качестве примера Бородин привел корпоратив в Дубае, во время которого Валерий Меладзе поддержал лозунг "Слава Украине".
"После этого не последовало никаких извинений. Нужно их обоих ставить в стоп-лист, мы наблюдаем за их деятельностью, и, в принципе, с братьями уже никто не сотрудничает в шоу-бизнесе", — сказал глава ФПБК РФ.
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
Валерий Меладзе - последние новости по теме
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда приезжал в Россию.
А также, как ранее сообщал Главред, Альбина Джанабаева занимается в Испании воспитаем младших детей от Валерия Меладзе. Недавно она опубликовала фото своих детей – дочери Агаты и сына Луки. Артистка отметила, что дети уговаривают ее завести собаку.
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