"После стольких лет вместе": Альбина Джанабаева "развела" Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева решила пошутить над мужем.

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Альбина Джанабаева разыграла Валерия Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Кратко:

Альбина Джанабаева появилась в маске с лицом Валерия Меладзе

Певец не узнал жену

Артистка пригласила фанатов на концерт Меладз е

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей жить в Испанию, разыграла своего мужа – Валерия Меладзе.

На своей странице в соцсетях Альбина показала видео, на котором она пришла в номер к мужу в маске с его лицом. Певица позировала в джинсах и пальто, она позвонила в двери к Меладзе и он сначала не понял, что же происходит, но узнал жену по голосу.

видео дня

Затем Альбина громко заявила, что является Валерием Меладзе и приглашает всех на концерт, на что муж рассмеялся.

"Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе", — написала Джанабаева.

Отметим, Альбина и Валерий часто снимают шуточные ролики и делятся подробностями своей семейной жизни.

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Валерий Меладзе - последние новости по теме

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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