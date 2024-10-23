"После стольких лет вместе": Альбина Джанабаева "развела" Валерия Меладзе

Кратко:
- Альбина Джанабаева появилась в маске с лицом Валерия Меладзе
- Певец не узнал жену
- Артистка пригласила фанатов на концерт Меладзе
Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей жить в Испанию, разыграла своего мужа – Валерия Меладзе.
На своей странице в соцсетях Альбина показала видео, на котором она пришла в номер к мужу в маске с его лицом. Певица позировала в джинсах и пальто, она позвонила в двери к Меладзе и он сначала не понял, что же происходит, но узнал жену по голосу.
Затем Альбина громко заявила, что является Валерием Меладзе и приглашает всех на концерт, на что муж рассмеялся.
"Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе", — написала Джанабаева.
Отметим, Альбина и Валерий часто снимают шуточные ролики и делятся подробностями своей семейной жизни.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
Валерий Меладзе - последние новости по теме
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.
А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.
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