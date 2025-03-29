Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

Виталий Кирсанов
29 марта 2025, 13:33
60
Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел.
Ураза-байрам
Традиции и суть праздника Ураза-байрам / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

  • Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году
  • Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама
  • Что нельзя делать в Ураза-байрам

Ураза-байрам - это один из важнейших праздников в исламе, символизирующий завершение священного месяца Рамадан. Это время радости, молитвы и добрых дел, когда мусульмане делятся своей радостью с родственниками, друзьями и нуждающимися. Главред рассказывает об одном из главных праздников, который отмечают мусульмане по всему миру.

Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году

Дата празднования Ураза-байрама меняется каждый год, так как она зависит от лунного календаря. В 2025 году праздник начнется вечером 29 марта и продлится весь день 30 марта - в первый день месяца Шавваль. Поскольку Рамадан в этом году длился с 1 по 29 марта, последний день поста приходится на 29 марта.

видео дня

Хотя официально праздник длится всего один день, во многих странах мусульмане отмечают его три дня подряд. Это связано с традицией навещать всех родственников и близких, разделяя с ними радость завершения поста. После окончания праздничных дней верующие могут компенсировать пропущенные дни поста, если таковые были.

С восходом солнца 30 марта начинается Ураза-байрам. Мусульмане поздравляют друг друга, произнося "Ид мубарак" (благословенный праздник).

Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама

К Ураза-байраму готовятся заранее - убирают дом, обновляют мебель и текстиль. Вечер перед праздником принято проводить в молитвах, а утром мужчины посещают праздничную молитву в мечети, тогда как женщины молятся дома и готовят праздничный стол.

На стол подают традиционные блюда, в частности плов, лагман, манты, шурпу и бешбармак.

Также принято дарить подарки - Коран, четки, молитвенные коврики, сладости, чай или восточную посуду. Кроме этого, мусульмане обязательно выплачивают закят аль-фитр - милостыню в пользу бедных. Ее размер составляет примерно 2,5-3 кг зерна или деньги, эквивалентные этой сумме, на каждого члена семьи.

После праздничной молитвы мусульмане посещают кладбища, чтобы помолиться за умерших родных. Принято также поздравлять соседей, угощать знакомых и помогать нуждающимся.

Что нельзя делать в Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел. Однако существуют определенные запреты, которых следует придерживаться:

  • Нельзя поститься - в этот день мусульмане обязательно должны прервать пост.
  • Запрещено ссориться и ругаться - Ураза-байрам должен проходить в гармонии и доброжелательности.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - как дома, так и на работе или в саду.
  • Категорически запрещены алкоголь и свинина - эти продукты противоречат исламским канонам.
  • Нельзя игнорировать праздничную молитву - для мужчин обязательным является посещение праздничного намаза в мечети.

Ураза-байрам - это праздник мира, милосердия и единства. Он символизирует очищение души после месяца поста, а также напоминает о важности заботы о ближних и добрых поступков.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рамадан Ураза-байрам
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствий

Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствий

14:09Украина
Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

14:07Фронт
Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

13:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

Последние новости

15:10

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

14:58

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

14:51

Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

14:37

Китайский гороскоп на завтра 30 марта: Быкам - споры, Собакам - стресс

14:30

Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
14:09

Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствийФото

14:07

Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

13:33

Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

13:23

Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

Реклама
13:10

Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удачаВидео

13:05

"Была шокирована!": женщина нашла странное яйцо и не ожидала, что из него вылупится

12:29

Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

12:24

В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - КоваленкоВидео

12:07

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

11:53

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФФото

11:23

Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

11:17

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

10:50

Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярностьВидео

10:33

Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

10:19

Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

Реклама
10:10

Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубовВидео

10:00

Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

09:21

Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовьВидео

09:19

Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

09:11

ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

09:04

ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

08:50

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

08:10

Трамп начал подозревать Путина?мнение

07:43

Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

06:10

Путин случайно выдал свои планы по войне в Украинемнение

05:51

"Трамп будет психовать": чем хозяин Кремля удивит президента СШАВидео

05:04

Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды

04:47

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

04:35

Какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся": учитель ошарашила ответомВидео

03:30

Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

02:30

Операция в Белгородской области: эксперт раскрыл главную цель ВСУВидео

01:07

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в ДнепреФотоВидео

01:00

Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров

00:13

Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

Реклама
28 марта, пятница
23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФВидео

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

22:48

"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

22:27

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

22:27

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

21:53

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожарыФотоВидео

21:51

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

21:37

Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

21:17

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

21:05

Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять