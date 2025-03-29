Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

Вы узнаете:
- Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году
- Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама
- Что нельзя делать в Ураза-байрам
Ураза-байрам - это один из важнейших праздников в исламе, символизирующий завершение священного месяца Рамадан. Это время радости, молитвы и добрых дел, когда мусульмане делятся своей радостью с родственниками, друзьями и нуждающимися. Главред рассказывает об одном из главных праздников, который отмечают мусульмане по всему миру.
Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году
Дата празднования Ураза-байрама меняется каждый год, так как она зависит от лунного календаря. В 2025 году праздник начнется вечером 29 марта и продлится весь день 30 марта - в первый день месяца Шавваль. Поскольку Рамадан в этом году длился с 1 по 29 марта, последний день поста приходится на 29 марта.
Хотя официально праздник длится всего один день, во многих странах мусульмане отмечают его три дня подряд. Это связано с традицией навещать всех родственников и близких, разделяя с ними радость завершения поста. После окончания праздничных дней верующие могут компенсировать пропущенные дни поста, если таковые были.
С восходом солнца 30 марта начинается Ураза-байрам. Мусульмане поздравляют друг друга, произнося "Ид мубарак" (благословенный праздник).
Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама
К Ураза-байраму готовятся заранее - убирают дом, обновляют мебель и текстиль. Вечер перед праздником принято проводить в молитвах, а утром мужчины посещают праздничную молитву в мечети, тогда как женщины молятся дома и готовят праздничный стол.
На стол подают традиционные блюда, в частности плов, лагман, манты, шурпу и бешбармак.
Также принято дарить подарки - Коран, четки, молитвенные коврики, сладости, чай или восточную посуду. Кроме этого, мусульмане обязательно выплачивают закят аль-фитр - милостыню в пользу бедных. Ее размер составляет примерно 2,5-3 кг зерна или деньги, эквивалентные этой сумме, на каждого члена семьи.
После праздничной молитвы мусульмане посещают кладбища, чтобы помолиться за умерших родных. Принято также поздравлять соседей, угощать знакомых и помогать нуждающимся.
Что нельзя делать в Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел. Однако существуют определенные запреты, которых следует придерживаться:
- Нельзя поститься - в этот день мусульмане обязательно должны прервать пост.
- Запрещено ссориться и ругаться - Ураза-байрам должен проходить в гармонии и доброжелательности.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - как дома, так и на работе или в саду.
- Категорически запрещены алкоголь и свинина - эти продукты противоречат исламским канонам.
- Нельзя игнорировать праздничную молитву - для мужчин обязательным является посещение праздничного намаза в мечети.
Ураза-байрам - это праздник мира, милосердия и единства. Он символизирует очищение души после месяца поста, а также напоминает о важности заботы о ближних и добрых поступков.
Вас также заинтересует:
- С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров
- 8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негатив
- Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубам
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред