Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел.

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Традиции и суть праздника Ураза-байрам / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году

Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама

Что нельзя делать в Ураза-байрам

Ураза-байрам - это один из важнейших праздников в исламе, символизирующий завершение священного месяца Рамадан. Это время радости, молитвы и добрых дел, когда мусульмане делятся своей радостью с родственниками, друзьями и нуждающимися. Главред рассказывает об одном из главных праздников, который отмечают мусульмане по всему миру.

Когда отмечают Ураза-байрам в 2025 году

Дата празднования Ураза-байрама меняется каждый год, так как она зависит от лунного календаря. В 2025 году праздник начнется вечером 29 марта и продлится весь день 30 марта - в первый день месяца Шавваль. Поскольку Рамадан в этом году длился с 1 по 29 марта, последний день поста приходится на 29 марта.

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Хотя официально праздник длится всего один день, во многих странах мусульмане отмечают его три дня подряд. Это связано с традицией навещать всех родственников и близких, разделяя с ними радость завершения поста. После окончания праздничных дней верующие могут компенсировать пропущенные дни поста, если таковые были.

С восходом солнца 30 марта начинается Ураза-байрам. Мусульмане поздравляют друг друга, произнося "Ид мубарак" (благословенный праздник).

Традиции и обычаи празднования Ураза-байрама

К Ураза-байраму готовятся заранее - убирают дом, обновляют мебель и текстиль. Вечер перед праздником принято проводить в молитвах, а утром мужчины посещают праздничную молитву в мечети, тогда как женщины молятся дома и готовят праздничный стол.

На стол подают традиционные блюда, в частности плов, лагман, манты, шурпу и бешбармак.

Также принято дарить подарки - Коран, четки, молитвенные коврики, сладости, чай или восточную посуду. Кроме этого, мусульмане обязательно выплачивают закят аль-фитр - милостыню в пользу бедных. Ее размер составляет примерно 2,5-3 кг зерна или деньги, эквивалентные этой сумме, на каждого члена семьи.

После праздничной молитвы мусульмане посещают кладбища, чтобы помолиться за умерших родных. Принято также поздравлять соседей, угощать знакомых и помогать нуждающимся.

Что нельзя делать в Ураза-байрам

Праздник Ураза-байрам - это время радости, молитвы и добрых дел. Однако существуют определенные запреты, которых следует придерживаться:

Нельзя поститься - в этот день мусульмане обязательно должны прервать пост.

Запрещено ссориться и ругаться - Ураза-байрам должен проходить в гармонии и доброжелательности.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - как дома, так и на работе или в саду.

Категорически запрещены алкоголь и свинина - эти продукты противоречат исламским канонам.

Нельзя игнорировать праздничную молитву - для мужчин обязательным является посещение праздничного намаза в мечети.

Ураза-байрам - это праздник мира, милосердия и единства. Он символизирует очищение души после месяца поста, а также напоминает о важности заботы о ближних и добрых поступков.

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