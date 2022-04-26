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Ураза-байрам 2022: дата, традиции и поздравления к празднику мусульман

26 апреля 2022, 16:17

Праздник Ураза-байрам один из самых важных в исламской религии наряду с Курбан-байрамом.

Ураза-байрам 2022
Ураза-байрам 2022 какого числа / depositphotos.com/

Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр – один из самых главных праздников религии ислама. Он ознаменовывает окончание священного месяца Рамадан и называется "Праздником разговения".

В день Ураза-байрам мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в священный месяц Рамазан. В это время люди не принимают пищу и воду целый день до наступления вечера. После утренней молитвы на Ид-аль-Фитр все запреты снимаются и людям разрешено употреблять пищу и подавать на стол угощения.

Какого числа Ураза-байрам в 2022 году

Мусульмане в расчетах праздничного дня Ураза-байрам ориентируются на лунный календарь. Ид-аль-Фитр празднуют в первый день 10 месяца исламского календаря. В этом году праздник разговения будет отмечаться в ночь на 2 мая до вечера вторника 3 мая. В мусульманских странах этот день объявляется выходным.

Через 70 дней после праздника Ураза-байрам, мусульмане будут отмечать Курбан-байрам – 9 июля 2022.

Ураза-байрам – традиции

После утренней коллективной молитвы Ид-намаз семья собирается за большим столом с праздничными угощениями. Большую часть трапезы составляют мясные продукты и выпечка, которые нужно приготовить заранее. Часть блюд нужно обязательно отдать родственникам.

Особая традиция – это специальная милостыня в последний день поста – Закят-аль-Фитр, которую общины отправляют самым нуждающимся людям. В день праздника принято делиться кушаньями с бедными.

Перед праздником мусульмане наводят порядок в доме, совершают полное омовение и надевают лучшие наряды. Принято ходить в гости к родственникам и друзьям, а также посещать могилы умерших. Для мусульман – это день веселья и праздника жизни, дарованной Всевышним. Люди поздравляют друг друга, произнося "Ид мубарак!" - "Желаю тебе благословенного праздника".

В день Ураза-байрам не следует заниматься домашней работой, ссориться и желать плохого. В праздник нужно входить с чистой душой и помыслами, простить старые обиды и примириться с обидчиками.

Ураза-байрам 2022 – поздравления, картинки и открытки

От всей души поздравляю со светлым праздником — Ураза Байрам! Хочу пожелать, чтобы родные и близкие всегда были рядом, в доме всегда царило спокойствие и счастье, верных друзей и мира. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и любовью.

ураза-байрам 2022 какого числа
Ураза-байрам 2022

***

Пускай сегодня Аллах услышит все ваши молитвы. Пускай он поможет вам в добрых делах. Впустите в свое сердце смирение и любовь, а в дома хороших и добрых людей. Пускай в голове вашей не будет дурных помыслов, в руках не будет грешных деяний, а в сердце не будет зависти и злобы. С великим праздником Ураза Байрам!

***

В священный праздник Ураза Байрам

Желаю счастья, мира и достатка,

Аллах пусть ниспошлёт здоровья вам,

Во всех делах — успеха и порядка.

Пусть будет стол на кушанья богат,

Гостей не иссякают вереницы,

Не будет к счастью никаких преград,

И рядом всегда — любящие лица!

ураза-байрам 2022
Ураза-байрам картинки

***

Пост окончен,

Священный Рамадан,

Наступает светлый

Ураза Байрам!

Счастья всем, здоровья,

Пусть во всем везет,

Мир, покой, достаток

В дом ваш пусть войдет.

Ураза-байрам 2022
Ураза-байрам 2022

viber
Ураза-байрам
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