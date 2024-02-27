"Россияне могут воевать вечно": сержант ВСУ указал на опасный момент

Это ползучее наступление россияне могут продолжать годами. Есть только два способа, как их остановить.

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Россияне могут воевать вечно, остановить их можно лишь двумя способами/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Facebook Гудименко

Российские оккупанты могут воевать вечно, если не произойдет никаких серьезных изменений. Они адаптируются и привыкают к ситуации.

Рядовые россияне пытаются абстрагироваться от войны и делают вид, что ее нет, пока она не коснется лично их. Но ни к каким митингам или протестам такая ситуация их не подтолкнет. Такое мнение высказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко в интервью Главреду.

"Если ничего не менять, они так могут воевать вечно. Они привыкают – каждая система она адаптируется к окружению. Мы сейчас видим, что рядовой россиянин пытается абстрагироваться от войны. Мол, войны нет, по телевизору только кино про войну, и пока меня лично это не задевает, то и хорошо. То есть их это не провоцирует на какие-то действия или митинги – они всё-таки адаптировались, впали в такую внутреннюю кому и в ней живут. Их промышленность работает, самолеты летают, хоть и меньше, корабли ходят, патроны изготавливаются", – отметил Гудименко.

По его словам, это ползучее наступление россиян могут остановить либо украинцы, либо какие-то внутренние проблемы в стране-агрессоре России.

"И это ползучее наступление они могут продолжать годами. Остановить его можем только мы или какие-то внутренние проблемы. Потому что ни критических экономических проблем, ни социальных я сейчас не вижу", – сказал он.

Гудименко назвал бредом идеи о том, что якобы пустой холодильник может выгнать россиян на улицы.

"Потому что в 1918 году Ленин полез воевать с Украиной несмотря на то, что у него в РФ были голодные бунты, а две трети страны он вообще не контролировал. Но Украина для него была не только страной, где можно взять зерно, а в этом было что-то сакральное, чтобы показать всем, что Украина будет частью России и нового глобального проекта. И никакие рациональные истории на него совершенно не действовали. Так же и здесь – россиянин будет сидеть дома. Да, в холодильнике будет меньше продуктов, эти продукты будут дороже. Но пока война не коснется его лично – ему будет всё равно", – подытожил младший сержант ВСУ в отставке.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Война в Украине

Раньше в ВСУ описали последствия для РФ потери еще одного А-50. Российские оккупанты сейчас неуверенны в своих действиях. Самолет А-50 был их "глазами", а теперь россиянам вместо него пришлось активизировать больше БПЛА для разведки.

Также раньше бригадный генерал раскрыл большие потери РФ на востоке. На Таврическом направлении украинские силы усиливают линии обороны, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов в районе Авдеевки и увеличить число вражеских потерь, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Напомним, Шольц выступил против поставки Украине ракет Taurus и назвал причину. Немецкий канцлер считает, что предоставление Украине таких ракет может втянуть ФРГ в войну.

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