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Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствий

Марина Фурман
29 марта 2025, 14:09
363
Количество пострадавших увеличилось до семи.
удар по Кривому Рогу
В ГСЧС показали фото последствий удара РФ по городу / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

Основное:

  • Враг совершил ракетный удар по Кривому Рогу
  • В результате атаки РФ количество пострадавших увеличилось до семи

В субботу, 29 марта, Кривой Рог оказался под российским ракетным ударом. В результате вражеской атаки количество пострадавших увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС и показали последствия ракетного удара по городу.

"Враг совершил ракетный удар по Кривому Рогу. В результате ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно ранены семь человек", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным ГСЧС, в результате российской атаки вспыхнул легковой автомобиль, который спасатели оперативно потушили. Кроме того, в результате удара изуродовано более 20 автомобилей.

Также повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект.

  • Ракетный удар по Кривому Рогу
    Ракетный удар по Кривому Рогу фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Кривому Рогу
    Ракетный удар по Кривому Рогу фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Кривому Рогу
    Ракетный удар по Кривому Рогу фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Кривому Рогу
    Ракетный удар по Кривому Рогу фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Кривому Рогу
    Ракетный удар по Кривому Рогу фото: ГСЧС

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в субботу, 29 марта, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате удара известно о пострадавших. Ракетный удар пришелся по плотной городской застройке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение вчерашнего вечера и ночи 29 марта российские оккупанты атаковали Украину. Армия Путина применила против украинцев более 170 дронов, из них более 100 "Шахедов". По его словам, противник совершил массированный удар по Днепровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях. Разрушения есть в каждом регионе, который был под ударом.

Напомним, 28 марта, страна-агрессор Россия массированно атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки возникло несколько пожаров, было известно о прилете в жилом секторе. Позже выяснилось, что масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома. Из-за российского удара 4 человека погибли, еще более 20 человек получили ранения.

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Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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